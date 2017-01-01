アウトバウンド営業ビデオメーカー: 取引を迅速に成立させる

AIアバターを使用して魅力的でパーソナライズされた営業ビデオを作成し、リードを惹きつけ、ビデオアウトリーチを強化します。

AIを活用したビデオがどのように営業オペレーションマネージャーのチームの効率を向上させるかを紹介する、1分間の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであるべきで、バックエンド設定を示す画面共有要素を利用し、自信に満ちた明瞭なAI生成のナレーションを補完します。HeyGenのAIアバターのシームレスな統合を強調し、一貫した高品質のビデオアウトリーチを大規模に生産する技術的な容易さを強調してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
広範な制作なしでパーソナライズされた営業ビデオを作成したい営業開発担当者を対象とした1.5分の説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く魅力的で、バーチャルプレゼンターと画面上のテキストオーバーレイの間で素早くカットされ、アップビートで説得力のあるサウンドトラックに設定されるべきです。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能が、担当者が迅速に影響力のあるビデオコンテンツを生成し、見込み客とのコミュニケーションを効率化する方法に焦点を当ててください。
サンプルプロンプト2
ブランド化されたビデオ資産を作成する技術的効率を詳述する、営業支援スペシャリスト向けの簡潔な2分間のチュートリアルビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで指導的であり、HeyGenプラットフォーム内でのステップバイステップのデモンストレーションを特徴とします。多様なテンプレートとシーンの使用が、一貫したプロフェッショナルなビデオメールの迅速な展開を可能にし、すべてのアウトバウンド営業活動でブランドの遵守を確保し、強力なブランド管理を可能にする方法を強調してください。
サンプルプロンプト3
AIパーソナライゼーションをビデオ販売戦略に統合する影響を示す、営業マネージャー向けの鋭く結果指向の1分間のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは直接的で影響力があり、鮮明なインフォグラフィックと証言のスニペットを使用し、エネルギッシュでプロフェッショナルなナレーションでサポートされます。HeyGenの字幕/キャプション機能が、さまざまな視聴環境でのメッセージの保持とアクセス性を向上させ、アウトバウンド営業ビデオメーカーキャンペーンの全体的な視聴者分析とエンゲージメントを改善する方法を強調してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アウトバウンド営業ビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルでパーソナライズされたアウトバウンド営業ビデオを簡単に作成し、見込み客の注意を引き、エンゲージメントを促進し、ビデオアウトリーチ戦略を強化します。

1
Step 1
AIプレゼンターを作成
AIアバターを選択するか、自分の写真をアップロードしてデジタルプレゼンターを生成します。これにより、メッセージが即座にパーソナライズされ、各見込み客にユニークなものになります。
2
Step 2
スクリプトを貼り付け
営業メッセージを入力または貼り付けてください。AIが自動的に自然な音声のナレーションを生成し、ビデオアウトリーチのための魅力的なストーリーを作成します。
3
Step 3
ブランドを適用
会社のロゴ、ブランドカラー、関連するシーンを使用してビデオをカスタマイズし、強力なブランド管理機能を活用します。すべてのビデオがブランドアイデンティティとプロフェッショナルな基準に一致するようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなプラットフォームに適したさまざまなアスペクト比で高品質のビデオを生成します。メールで直接共有したり、CRMに統合して影響力のあるビデオ販売を行うことが簡単にできます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

パーソナライズされたビデオ営業ピッチを加速

.

AIを使用してカスタマイズされたビデオピッチやデモを迅速に生成し、リードを効果的に惹きつけ、取引を迅速に成立させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを活用してパーソナライズされた営業ビデオを作成しますか？

HeyGenは高度なAIアバターと洗練されたAIパーソナライゼーションを利用して、非常に魅力的でカスタマイズされたビデオコンテンツを作成します。このAI駆動のビデオアプローチは、各受取人に合わせたユニークなアウトバウンド営業ビデオを生成し、エンゲージメントを大幅に向上させます。

HeyGenは効率的なビデオ作成のためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはスクリプトからのテキストビデオのような強力な機能でビデオ作成を効率化し、ユーザーが書かれたコンテンツを迅速に魅力的なビデオメールに変換できるようにします。また、多様なテンプレートとシーン、統合されたナレーション生成を活用して、コンテンツ制作を簡単に加速させることができます。

HeyGenは既存の営業ツールと統合し、ブランドを維持できますか？

はい、HeyGenは強力なブランド管理機能をサポートしており、カスタムロゴや色を含む企業アイデンティティに一貫して合わせたビデオ販売コンテンツを確保します。HeyGenはまた、CRM統合機能を提供し、ワークフローを効率化し、生産性を向上させる包括的なアウトバウンド営業ビデオメーカーです。

HeyGenはどのようにしてビデオアウトリーチを通じて有資格リードを生成するのに役立ちますか？

HeyGenは重要な視聴者分析を提供することでビデオアウトリーチを大幅に強化し、ユーザーがエンゲージメントパターンを特定し、戦略を最適化するのを可能にします。このデータは、カスタムランディングページのオプションと組み合わせて、より効率的に有資格リードを生成し、変換するのに役立ちます。