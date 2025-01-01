停電対応ガイドビデオメーカー: 迅速かつ簡単な緊急準備

AIアバターを使用して、チームを引き付ける重要な緊急トレーニングと安全ビデオを迅速に制作します。

新入社員向けに、一般的な安全プロトコルを説明する1分間の緊急準備ビデオを作成してください。このビデオでは、フレンドリーなAIアバターが重要なステップを説明し、落ち着いたプロフェッショナルなビジュアルスタイルで、心地よい背景音楽を伴った明瞭なナレーション生成を行い、トレーニングビデオ中の最大限の記憶保持と快適さを確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
運用チーム向けに、停電と復旧の手順を具体的に説明する1.5分間の停電対応ガイドビデオを開発してください。このビデオは、画面上のテキストからビデオへの指示と重要な字幕/キャプションを使用して、アクセス性と明確さを確保する明確で指導的なビジュアルスタイルを採用する必要があります。音声は直接的で権威あるもので、スタッフを複雑な緊急手順に効率的に導きます。
サンプルプロンプト2
HR部門やトレーニングコーディネーターを対象に、HeyGenが効果的な緊急対応ビデオメーカーとしてどのように役立つかを紹介する2分間の魅力的なビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンであり、さまざまなシナリオに適応可能なテンプレートとシーンを特徴とし、包括的なメディアライブラリからのストックサポートで強化されます。音声は活気に満ちた説得力のあるもので、これらのツールが複数の緊急対応トレーニングビデオでトレーニングのエンゲージメントをどのように向上させるかを示します。
サンプルプロンプト3
一般の人々向けに、ガスの匂いを感じたときに何をすべきかといったシンプルだが重要な安全プロトコルをアドバイスする45秒間の迅速な安全意識ビデオを想像してください。このビデオは、ソーシャルメディアプラットフォームで即座に注目を集めるように設計された、魅力的で簡潔なビジュアルスタイルを必要とし、太字のグラフィックと安心感のあるナレーション生成を使用します。簡潔さと明確さが、重要な安全プロトコルを効果的に伝える鍵です。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

停電対応ガイドビデオメーカーの使い方

AIを使って包括的で魅力的な停電対応ガイドを迅速に作成します。明確でプロフェッショナルなトレーニングビデオを制作し、チームをあらゆる緊急事態に備えさせます。

1
Step 1
停電対応スクリプトを作成
停電対応ガイドのための重要な情報を作成または貼り付けてください。HeyGenの**スクリプトからのテキストからビデオ**機能を利用して、瞬時に言葉を生き生きとさせます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
緊急手順を明確に伝えるために適切な**AIアバター**を選択し、トレーニングビデオに一貫性と権威ある声を確保します。
3
Step 3
明確さのためにキャプションを追加
重要な情報が完全にアクセス可能で理解されるように、安全意識ビデオのために正確な**字幕/キャプション**を自動生成します。
4
Step 4
ガイドを生成して共有
プロフェッショナルな停電対応ビデオを完成させます。**アスペクト比のリサイズとエクスポート**機能を利用して、さまざまな形式でガイドを生成し、効果的な緊急準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な手順を簡素化

複雑な緊急プロトコルを理解しやすいAIを活用したビデオに変換し、理解と遵守を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして緊急対応トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAI機能とカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、プロフェッショナルな緊急対応トレーニングビデオや安全意識ビデオを迅速に制作することを可能にします。これにより、緊急手順の準備とトレーニングのエンゲージメントを向上させるプロセスが簡素化されます。

HeyGenはテキストから直接ビデオコンテンツを生成できますか？

はい、HeyGenの革新的なテキストからビデオへの機能により、書かれたスクリプトをリアルなAIアバターと自然なナレーション生成を伴った魅力的なビデオに変換できます。この機能には、アクセス性と理解を向上させるための自動字幕/キャプションが含まれています。

HeyGenはトレーニングのエンゲージメントを向上させるためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、豊富なメディアライブラリと一貫性を維持するための強力なブランディングコントロールを提供することで、トレーニングのエンゲージメントを向上させます。ユーザーは、包括的な緊急準備のための影響力のある安全意識ビデオを簡単に作成できます。

HeyGenで緊急手順ビデオをどのようにカスタマイズできますか？

HeyGenを使用すると、さまざまなテンプレートを利用し、ブランドの特定のロゴや色をブランディングコントロールを通じて組み込むことで、緊急手順ビデオを簡単にカスタマイズできます。また、異なるプラットフォームに最適な視聴を確保するためにアスペクト比を調整することもできます。