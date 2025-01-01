OSHA安全トレーニングビデオで職場のコンプライアンスを向上

リアルなAIアバターを活用して、魅力的なコンテンツでOSHA安全トレーニングプログラムを向上させ、危険防止とコンプライアンスを確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
産業プラントのメンテナンススタッフ向けに、効果的な危険防止のためのロックアウト/タグアウト手順を説明する90秒のステップバイステップビデオが必要です。このビデオは、落ち着いた実用的なスタイルで正確なナレーションとアニメーション図を特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、書かれたガイドラインを魅力的なビジュアルに変換します。
サンプルプロンプト2
さまざまな業界の新入社員を対象に、一般的な職場の安全のための個人用保護具の重要性を強調する45秒の魅力的なビデオを作成してください。視覚スタイルは魅力的でダイナミックであるべきで、多様な職場環境を示し、適切なPPEの使用を視覚的に強調し、HeyGenのAIアバターを利用して安全プロトコルの遵守を示します。
サンプルプロンプト3
空気中の汚染物質にさらされる労働者向けに、OSHAのトレーニング要件を満たす包括的な呼吸保護に焦点を当てた2分間の詳細なトレーニングビデオが必要です。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、関連する業界のビジュアルと例を提供し、適切な呼吸器のフィットとメンテナンスを示す、プロフェッショナルで情報豊かなトーンを維持する必要があります。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

OSHA安全トレーニングビデオの仕組み

HeyGenの直感的なビデオ作成プラットフォームを使用して、プロフェッショナルでコンプライアンスに準拠したOSHA安全トレーニングプログラムを簡単に制作し、効果的な職場安全教育を実現します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
OSHA安全トレーニングビデオのスクリプトを作成することから始めます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、コンテンツを魅力的なビジュアルプレゼンテーションに変換し、OSHAビデオの作成を効率化します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
トレーニングをナレーションするAIアバターを選択します。多様なAIアバターの中から選ぶことで、重要な安全トレーニングにプロフェッショナルで一貫した存在感を提供し、チームに重要なトレーニング資料を効果的に届けます。
3
Step 3
ブランディングを適用
ビデオに会社のアイデンティティを統合します。HeyGenのブランディングコントロール（ロゴ、色）を利用して、OSHA安全トレーニングコンテンツがブランドに一致するようにし、OSHA基準へのコミットメントを強化します。
4
Step 4
エクスポートと配信
さまざまなプラットフォーム向けにビデオを最終化します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、プロフェッショナルなOSHA安全トレーニングビデオを最適な視聴に合わせて調整し、組織全体で包括的な安全トレーニングプログラムを成功裏に展開します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全基準を明確化

AIビデオを利用して、複雑なOSHA基準と技術的な安全手順を明確に説明し、重要な情報を簡単に理解できるようにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてOSHA安全トレーニングビデオの制作を効率化しますか？

HeyGenはAIアバターとテキストビデオ技術を活用して、スクリプトからプロフェッショナルなOSHA安全トレーニングビデオを迅速に作成し、職場の安全プログラムの制作時間とコストを大幅に削減します。これにより、特定のニーズに合った重要なトレーニング資料を効率的に生成できます。

HeyGenで生成されたOSHAトレーニング資料に自社のブランドを組み込むことはできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、その他のビジュアル要素をOSHAビデオコンテンツに直接組み込むことができます。また、カスタマイズ可能なテンプレートと包括的なメディアライブラリを利用して、企業基準に完全に一致する独自の職場安全ビデオを作成できます。

HeyGenは必要な技術的機能を備えたオンラインOSHA認定コースの作成を支援しますか？

はい、HeyGenはオンラインOSHA認定コースが包括的でアクセス可能であることを保証し、主要な技術要件に対応します。リアルな音声オーバーを簡単に生成し、多様な学習者向けに重要な字幕/キャプションを追加し、OSHAトレーニング要件を満たすために適したさまざまなプロフェッショナルビデオ形式でビデオをエクスポートできます。

HeyGenはどのようにしてOSHA基準の進化に伴い、安全トレーニングプログラムを最新の状態に保つのを助けますか？

HeyGenのテキストビデオプラットフォームを使用すると、OSHA基準や危険防止ガイドラインが変更された際に、安全トレーニングプログラムを簡単に更新および適応させることができます。スクリプトを迅速に編集し、選択したAIアバターでコンテンツを再生成することで、"OSHAビデオ"が常に最新でコンプライアンスを維持することができます。