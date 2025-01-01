簡単なトレーニングのためのOSHAコンプライアンスビデオメーカー

直感的なスクリプトからのテキストビデオ機能で安全知識を向上させ、トレーニングを効率化し、コンプライアンスを簡単にします。

新入社員向けに、適切なロックアウト/タグアウト手順を示す1分間の指導ビデオを作成してください。視覚スタイルはクリーンで図解的にし、AIアバターを使用して各ステップを明確に説明します。HeyGenの音声生成を利用したプロフェッショナルで落ち着いたナレーションが、安全プロトコルのニュアンスを説明し、職場の安全ビデオに関する重要なポイントをスクリプトからのテキストビデオで補完します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
監督者向けに、一般的な職場の危険を提示し、正しいOSHAコンプライアンス研修の対応を特定するよう求める90秒のシナリオベースの学習ビデオを開発してください。視覚と音声のスタイルはリアルで魅力的にし、HeyGenの事前構築されたテンプレートとシーンを活用して迅速にセットアップします。多言語の字幕/キャプションを含め、多様な労働力をサポートし、すべてのチームリーダーが提示された安全課題を効果的に理解し、知識の保持を向上させることを保証します。
サンプルプロンプト2
安全管理者を対象にした45秒のダイナミックなビデオを制作し、HeyGenのようなAIビデオメーカーがどれほど迅速に緊急の安全更新を生成できるかを示します。視覚スタイルはテンポが速く情報豊かにし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを取り入れて特定の危険警告を強調します。ナレーションはスクリプトからのテキストビデオによって進行し、OSHAコンプライアンスビデオメーカーの情報更新の効率性を示します。
サンプルプロンプト3
すべての従業員を対象にした「やるべきこととやってはいけないこと」の1分30秒のビデオを作成し、一般的な職場の安全に焦点を当て、知識の保持を向上させます。視覚スタイルは直接的でわかりやすくし、HeyGenのAIアバターを使用して、カスタムOSHAトレーニングコンテキスト内での準拠および非準拠の行動を明確に示します。このビデオは、さまざまなプラットフォームでの最大のリーチと効果を保証するために、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して最適化されるべきです。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

OSHAコンプライアンスビデオメーカーの使い方

AIを使用してプロフェッショナルで魅力的なOSHAコンプライアンス研修ビデオを迅速に生成し、労働力が安全で情報を得た状態を最小限の労力で維持します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
OSHAコンプライアンス研修の内容を直接プラットフォームに貼り付けるか入力します。スクリプトからのテキストビデオの力を活用して、テキストをダイナミックなビデオに変換し、安全プロトコルの明確なコミュニケーションを確保します。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択
多様なAIアバターのライブラリからコンテンツを提示するためのものを選びます。プロフェッショナルなプレゼンターとリアルなナレーションで職場の安全ビデオを強化し、視聴者を引き付けます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
ブランディングコントロールを利用して、会社のロゴやブランドカラーを統合し、ビデオをカスタマイズします。ライブラリから関連するメディアを簡単に追加するか、自分のものをアップロードして、カスタムOSHAトレーニングを視覚的にインパクトのあるものにします。
4
Step 4
コンプライアンスビデオをエクスポート
安全トレーニングビデオを最終化し、希望のアスペクト比と品質を選択します。アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、LMSプラットフォームや内部チャンネルで配布するための完成したビデオファイルを生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

職場の健康と安全教育を明確化

.

複雑な職場の健康と安全の規則や手順を解明し、OSHAガイドラインの理解と遵守を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてOSHAコンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオメーカーとして、スクリプトからのテキストビデオをプロフェッショナルなOSHAコンプライアンス研修ビデオに変換します。カスタマイズ可能なAIアバターが複雑な安全プロトコルを明確にナレーションし、職場の安全ビデオに必要な時間とリソースを大幅に削減します。

HeyGenは多様なOSHAトレーニングニーズに対して多言語サポートを提供していますか？

はい、HeyGenは強力な多言語サポートを提供しており、グローバルまたは多様な労働力向けにカスタムOSHAトレーニングビデオを作成できます。この機能は、異なる言語グループ間での安全プロトコルの知識保持を大幅に向上させ、より広範なコンプライアンスとアクセシビリティ機能を保証します。

HeyGenを効率的なOSHAコンプライアンスビデオメーカーにする技術的特徴は何ですか？

HeyGenは、豊富なテンプレートとシーンのライブラリ、柔軟なブランディングコントロールなどの強力な技術的特徴により、効率的なOSHAコンプライアンスビデオメーカーです。これらのツールを使用して、会社の特定のガイドラインと安全プロトコルに準拠した高品質の職場安全ビデオを迅速に制作できます。

HeyGenのAIアバターは特定の安全トレーニングシナリオにカスタマイズできますか？

はい、HeyGenのAIアバターは、外見から声まで広範なカスタマイズオプションを提供し、特定の安全トレーニングビデオに完全にマッチさせることができます。この機能は、魅力的なシナリオベースの学習をサポートし、OSHAコンプライアンス研修の親しみやすさと効果を向上させます。