新入社員向けに、適切なロックアウト/タグアウト手順を示す1分間の指導ビデオを作成してください。視覚スタイルはクリーンで図解的にし、AIアバターを使用して各ステップを明確に説明します。HeyGenの音声生成を利用したプロフェッショナルで落ち着いたナレーションが、安全プロトコルのニュアンスを説明し、職場の安全ビデオに関する重要なポイントをスクリプトからのテキストビデオで補完します。

ビデオを生成