患者を引き付ける矯正説明動画メーカー
HeyGenの高度なテキスト-to-ビデオを活用して、プロフェッショナルな説明動画で患者の理解とマーケティングを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
現代の矯正治療に興味を持つ新しい患者を引き付けることを目的とした、ソーシャルメディア向けの30秒のダイナミックな短編動画を開発します。このテンポの速い視覚的に刺激的なクリップは、クイックカット、魅力的なアニメーション、トレンディな音楽を特徴とし、革新的な治療の利点を強調します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、マーケティングメッセージを迅速に魅力的なビジュアルストーリーに変換し、Instagram ReelsやTikTokなどのプラットフォームに最適化します。
特定の治療、例えばクリアアライナーのプロセスと利点について患者に情報を提供するために、矯正説明動画メーカーのショーケースとして特別に設計された60秒のプロフェッショナルな教育動画を制作します。ビジュアルスタイルはクリーンで権威あるもので、シンプルな図解とビフォーアフターの画像を組み込みます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、正確で明確な説明を提供することで、コンテンツの明確さと信頼性を高めます。
待合室での表示やクイックなプレロール広告として、クリニックのプロフェッショナルで思いやりのあるイメージを強化するために、15秒の簡潔なブランド動画スニペットをデザインします。この動画は洗練されたモダンなビジュアルスタイルで、一貫したブランド要素と落ち着いたバックグラウンドミュージックを備えています。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、クリニック固有の画像やロゴをシームレスに統合し、洗練された認識可能なブランドプレゼンスを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは動画コンテンツのクリエイティブプロセスをどのように強化できますか？
HeyGenは高度なAI動画メーカーとして、クリエイターが効率的に素晴らしい動画コンテンツを制作することを可能にします。豊富な動画テンプレートを利用し、カスタムアニメーションを組み込み、直感的なドラッグ＆ドロップエディターでイメージ-to-ビデオ機能を活用して、クリエイティブなビジョンを実現します。
HeyGenは魅力的な説明動画のためのAIアバターとカスタムナレーションを提供していますか？
はい、HeyGenは高品質なAIアバターを特徴としており、説明動画のための魅力的なナレーションを提供できます。プロフェッショナルなAIボイスオーバーと組み合わせることで、患者教育や一般的なマーケティングに最適な魅力的なコンテンツを作成します。
HeyGenはプロフェッショナルな動画マーケティングのためにどのようなブランディングコントロールを提供していますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを動画にシームレスに統合することができます。これにより、すべての歯科動画マーケティングやソーシャルメディア向けの短編コンテンツで一貫性を確保します。
HeyGenはプロフェッショナルな矯正説明動画を迅速に作成するのに役立ちますか？
もちろんです。矯正説明動画メーカーとして、HeyGenはテキスト-to-ビデオを迅速に変換することで制作を効率化します。事前にデザインされた動画テンプレートから始めて、広範な編集スキルを必要とせずに高品質な説明動画を迅速にカスタマイズして作成できます。