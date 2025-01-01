矯正説明ジェネレーター：患者との明確なコミュニケーション
AI in orthodonticsを活用して複雑な治療を簡素化し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、理解を深める魅力的な患者ビデオを生成します。
将来の矯正患者向けに、彼らの治療の旅を「3Dモデリング」と「バーチャルシミュレーション」を使用して視覚化する60秒の安心感を与えるビデオを作成します。このビデオは、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、魅力的でソフトなトーンのビジュアル体験を提供し、フレンドリーな「AIアバター」が「視覚的補助」として彼らの未来の整った笑顔を説明します。
「デジタル矯正」の技術的利点を深く掘り下げ、上級矯正専門家向けに設計された2分間のチュートリアルを作成し、患者ケアにおける「精度の向上」と「予測分析」をどのように保証するかに焦点を当てます。この洗練されたビデオは、データ駆動型のビジュアルと情報豊富で権威ある音声スタイルを特徴とし、HeyGenの「字幕/キャプション」を使用して技術的な明確さを提供し、「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して関連するプロフェッショナルな画像を提供します。
歯科診療所のマネージャーとITに精通した矯正歯科医向けに、統合された「AI診断」と「ウェブベースのソフトウェア」を通じて達成された合理化された「全体的なワークフロー」を紹介する75秒のプロモーションビデオが必要です。このビデオは、現代的で効率的なビジュアルとオーディオスタイルを採用し、クイックな製品ツアーのように、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して多用途なプラットフォームでの使用を可能にし、「ボイスオーバー生成」を使用して洗練されたプロフェッショナルな配信を行います。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは矯正歯科の患者コミュニケーションをどのように向上させますか？
HeyGenは、歯科専門家がAIを活用した魅力的な説明ビデオを作成し、複雑な矯正治療計画やバーチャルシミュレーションを患者にとって理解しやすい視覚的補助に変換することを可能にします。これにより、患者とのコミュニケーションが円滑になり、個別の治療オプションの理解が向上します。
HeyGenは3Dモデリングやデジタルスキャンを矯正説明ビデオに統合できますか？
はい、HeyGenはAIビデオ生成を専門としており、既存の3Dモデリングレンダリングやデジタルスキャンをメディアアセットとして簡単にインポートできます。これにより、治療計画、アライナー、予測される治療結果などのトピックに関する高度に視覚的で技術的な説明をHeyGenのプラットフォーム内で作成することが可能です。
HeyGenはどのようにして個別の矯正説明を作成する際にAIを活用しますか？
HeyGenは高度なAIアルゴリズムを活用して、スクリプトをリアルなAIアバターとボイスオーバーを備えた動的なビデオコンテンツに変換します。これにより、個別の治療概要の迅速な制作が可能になり、デジタル矯正における個別の患者ケースの複雑な情報の提供が向上し、予測分析をサポートします。
HeyGenは歯科診療所のコンテンツ作成とプロフェッショナルなブランディングをどのようにサポートしますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを提供し、矯正歯科診療所がすべての説明ビデオで一貫したプロフェッショナルな外観を維持できるようにします。これにより、高品質な視覚的補助の作成における全体的なワークフローが合理化され、患者教育において精度が向上し、一貫したブランドプレゼンスが確保されます。