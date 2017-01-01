魅力的なバーチャル体験のためのオリエンテーションウォークスルーメーカー
HeyGenの強力なテンプレートとシーンを活用して、魅力的なバーチャルツアーをデザインし、インタラクティブな体験でエンゲージメントを高めましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
ブティックホテルやイベント会場などの小規模ビジネスオーナーを対象にした90秒のプロモーションビデオを開発し、バーチャルツアーソフトウェアが比類のないインタラクティブな体験を作り出す方法を強調します。ビジュアル的には、クリック可能なホットスポットとカスタマイズオプションを強調し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて提供される親しみやすく招待的なナレーションと、明確な字幕/キャプションでサポートされる必要があります。
デジタルマーケターやエージェンシー向けに2分間のビデオをデザインし、SEOフレンドリーな機能と統合されたアナリティクスを備えたオリエンテーションウォークスルーメーカーの力を示します。ビジュアルスタイルは洗練されてデータ駆動型で、シームレスな埋め込みと詳細なレポートを示し、HeyGenのテンプレートとシーンを使用した権威あるナレーションでプロフェッショナルな外観を伝え、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
新しいビジネスやDIYユーザー向けに45秒の簡潔なビデオを制作し、事前にデザインされたテンプレートと直感的なドラッグアンドドロップインターフェースを使用してバーチャルツアーを作成する簡単さを紹介します。ビジュアルプレゼンテーションはユーザーフレンドリーでステップバイステップであり、迅速なセットアップとVR対応の互換性を示します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なビジュアルと、AIアバターが簡単なプロセスを示す熱意あるナレーションが、迅速な採用を促します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてオリエンテーションウォークスルーの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストビデオ機能を使用して、プロフェッショナルなオリエンテーションウォークスルービデオを迅速に生成する力をユーザーに提供します。その直感的なドラッグアンドドロップインターフェースと豊富なテンプレートにより、魅力的なバーチャルツアーコンテンツを作成するための強力なツールとなっています。
HeyGenのバーチャルツアービデオはオンラインでの視認性を高めるために統合および最適化できますか？
はい、HeyGenはプロモーション用のバーチャルツアービデオがSEOフレンドリーであることを保証し、シンプルな埋め込みコードを使用して任意のウェブサイトにシームレスに埋め込むことができます。プラットフォームのアスペクト比リサイズ機能により、ビデオコンテンツがすべてのデバイスに最適化され、一貫したインタラクティブな体験を提供します。
HeyGenで作成されたバーチャルウォークスルーにはどのようなブランディングとカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは包括的なカスタムブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラー、その他の要素を組み込んで一貫したブランドアイデンティティを維持することができます。この柔軟性により、オリエンテーションウォークスルーやバーチャルツアーがあなたの独自のスタイルを真に反映します。
HeyGenはバーチャルツアーコンテンツのエンゲージメントを高め、パフォーマンスを追跡するためのツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenはクライアントとのコミュニケーションを強化するインタラクティブなビデオ要素の作成を可能にし、バーチャルツアーコンテンツをより魅力的にします。HeyGenはビデオ生成に焦点を当てていますが、生成されたコンテンツはリードキャプチャツールやアナリティクスを提供するプラットフォームに統合することができ、包括的な追跡が可能です。