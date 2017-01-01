新入社員を歓迎するための活気ある60秒のオリエンテーションビデオを作成し、会社の文化と初期のステップを紹介します。ビジュアルスタイルは現代的でエネルギッシュにし、アニメーション背景と洗練されたトランジションを使用し、アップビートでインスパイアリングな音楽トラックと親しみやすいナレーションを組み合わせます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、最初の瞬間から注目と興奮を引きつける魅力的なイントロシーケンスを迅速に構築します。

