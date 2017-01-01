オリエンテーションビデオメーカー: 魅力的なオンボーディングとトレーニングを作成
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、従業員のオリエンテーションをプロフェッショナルなビデオで効率化します。
リモートチーム向けの新しい会社方針の更新を説明する45秒の内部コミュニケーションビデオを開発します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでミニマリストにし、ナレーションは明確で権威あるが親しみやすいトーンにします。HeyGenの「AIアバター」を使用してメッセージを伝え、ライブ撮影を必要とせずに一貫した魅力的なプレゼンターの存在感を確保し、このAIビデオジェネレーターの制作を最新で洗練されたものにします。
新しいプロジェクト管理ソフトウェアを学ぶ従業員向けの90秒の説明ビデオをデザインし、特定の機能に焦点を当てます。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的にし、画面録画とアニメーショングラフィックスを組み合わせて重要なステップを強調し、明確なステップバイステップのナレーションを添えます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、詳細な手順スクリプトから直接ビデオコンテンツを効率的に生成し、トレーニングビデオの正確性と一貫性を確保します。
部門横断チーム間での新しい内部知識共有イニシアチブを促進する30秒のダイナミックなビデオを作成します。ビジュアルスタイルはテンポが速くインスパイアリングにし、多様なイメージとインフォグラフィックスのクイックカットを利用し、簡潔でモチベーションを高めるナレーションと共に高揚感のある背景音楽トラックを設定します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を広範に使用して、コラボレーションと革新のテーマに共鳴する高品質のビジュアルと映像にアクセスし、あらゆるビデオ作成プラットフォームで強力なクリエイティブ資産を作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブチームのためにどのようにビデオ作成を簡単にしますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターで、ビデオ作成プロセス全体を簡素化します。私たちのプラットフォームはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、プロフェッショナル品質のビデオや魅力的なアニメーションプレゼンテーションを手軽に制作できます。
HeyGenはブランディングとビデオコンテンツのカスタマイズオプションをどのように提供しますか？
HeyGenはトレーニングビデオやオンボーディングビデオのための広範なカスタマイズを提供します。ロゴや色を含むブランディングコントロールを適用し、豊富なメディアライブラリにアクセスしてユニークなビジュアルストーリーを作成し、ビデオコンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenはスクリプトをプロフェッショナルなビデオに効率的に変換できますか？
もちろんです。HeyGenはAIビデオジェネレーターとして優れており、スクリプトを高品質のナレーション生成とテキスト読み上げ機能を備えた完全なビデオに変換できます。この効率的なプロセスにより、HeyGenは迅速なコンテンツ制作のための貴重なビデオメーカーとなります。
HeyGenにはアニメーションキャラクターと包括的なメディアライブラリが含まれていますか？
はい、HeyGenは幅広いAIアバターを提供し、包括的なストックメディアライブラリを提供してビデオを強化します。これらのクリエイティブ資産は、ダイナミックな説明ビデオや魅力的なプレゼンテーションを制作するのに最適です。