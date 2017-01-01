魅力的なオンボーディングのためのオリエンテーションビデオジェネレーター
高度なAIアバターを使用して、プロフェッショナルなオンボーディングビデオを迅速に作成し、トレーニングを効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
忙しいプロフェッショナルである既存ユーザーを対象にした、新しいソフトウェア機能を説明する60秒の`説明ビデオ`を作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、UIの操作を直接的に強調し、`スクリプトからのテキストビデオ`を活用して、デモンストレーションのための明確で正確なナレーションを確保します。
潜在的な参加者や初期採用者を対象にした、バーチャルイベントや新しいプラットフォーム機能を紹介する30秒のプロモーションビデオをデザインしてください。ダイナミックでモダンなグラフィックスとインスパイアリングなバックグラウンドトラックを利用し、HeyGenの`テンプレートとシーン`をカスタマイズして、この`AIビデオジェネレーター`作品を迅速に作成し、注目を集めます。
営業チーム向けの新製品仕様を説明する50秒の内部`トレーニングビデオ`を制作してください。ビジュアルスタイルは情報提供的でありながら魅力的で、読みやすいテキストオーバーレイを使用し、プロフェッショナルで落ち着いた`ナレーション生成`をサポートして、プレゼンテーション全体を通じて一貫した指導トーンを維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからクリエイティブなビデオ制作を支援しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトを魅力的なビデオに変換することで、強力なテキストからビデオへのジェネレーターとして機能します。リアルなAIアバター、ダイナミックなアニメーションキャラクター、自然なナレーションをカスタマイズして、クリエイティブなプロジェクトを強化できます。
HeyGenはどのようなビデオテンプレートを提供して、迅速なコンテンツ作成を可能にしていますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなビデオテンプレートの多様なライブラリを提供し、魅力的な説明ビデオ、情報豊富なオンボーディングビデオ、効果的なトレーニングビデオなど、さまざまなコンテンツタイプの迅速な作成を可能にします。これにより、ビデオ制作プロセスが効率化され、時間とリソースを大幅に節約できます。
HeyGenで作成したビデオをブランドのアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ビデオをブランドのアイデンティティに合わせてカスタマイズするための豊富なオプションを提供しています。ロゴの統合、カラースキームの調整、カスタムAIアバターの利用など、すべてのビデオが独自のブランドボイスを反映するようにできます。
HeyGenで作成されたビデオにAIアバターはどのように貢献しますか？
HeyGenのAIアバターは、ビデオのダイナミックなプレゼンターとして機能し、リアルな表情やジェスチャーでスクリプトを生き生きとさせます。この機能により、HeyGenはAIビデオジェネレーターのリーダーとなり、説得力のあるナラティブのためにナレーション生成をシームレスに統合できます。