シームレスな社員オンボーディングのためのオリエンテーションガイドビデオジェネレーター
プロフェッショナルなオリエンテーションビデオで新入社員のオンボーディングを効率化します。当プラットフォームはスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、魅力的なガイドを迅速に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オリエンテーションガイドビデオジェネレーターの効率性を示す30秒のビデオを開発してください。クリーンでプロフェッショナル、かつエネルギッシュなビジュアルスタイルを目指し、画面上のテキストを明確にし、簡潔で明瞭なナレーションを行います。HeyGenの多様なテンプレートとシーン、そして直感的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、包括的なオリエンテーションビデオがどれほど簡単に作成できるかを示し、人事マネージャーやトレーニングコーディネーターの時間とリソースの節約を強調します。
会社の創業者やマーケティングチームを対象に、リモートチーム向けのカスタマイズされたオリエンテーションコンテンツを通じてブランドのアイデンティティを強化する方法を示す60秒のビデオを制作してください。このビデオは、会社の色とロゴを取り入れた洗練されたブランドビジュアルスタイルを持ち、自信に満ちた権威あるナレーションと現代的な音楽を伴います。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して高品質なビジュアルを提供し、字幕/キャプション機能を使用して、多様なリモート環境でのアクセシビリティと一貫したメッセージングを確保します。
求職者や社内コミュニケーション向けに、会社のユニークな企業文化を鮮やかに紹介する40秒のダイナミックなビデオを作成してください。遊び心のあるエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、表現力豊かなAIアバターが職場のシナリオを演じることで文化を生き生きと表現し、アップビートなバックグラウンドミュージックを設定します。HeyGenの強力なナレーション生成を活用して、コアバリューとチームスピリットを明確にし、会社の理念を感じさせ、魅力的にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてブランドのアイデンティティを反映したユニークで魅力的なオンボーディングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、広範なカスタマイズオプションを備えた強力なオンボーディングビデオメーカーを提供します。多様なビデオテンプレートを活用し、ブランドの色やロゴを統合し、アニメーションキャラクターを使用して、会社のアイデンティティを真に表現する視覚的に魅力的なオリエンテーションガイドを制作できます。
HeyGenはプロフェッショナルなオリエンテーションガイドビデオを効率的に生成するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、スクリプトをリアルなAIアバターと高品質なナレーション生成を用いてビデオに変換する高度なAIビデオジェネレーターとして際立っています。これにより、魅力的なトレーニングビデオの作成が迅速かつアクセスしやすくなります。
HeyGen内でオリエンテーションやトレーニングビデオの内容と外観をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは多用途なビデオエディター、ドラッグ＆ドロップ機能、自分のメディアのサポートを含む強力なカスタマイズ機能を提供します。テキストやビジュアルから字幕やブランディングまで、あらゆる要素を調整し、オリエンテーションビデオが特定のニーズに完全に一致するようにします。
HeyGenは新入社員やリモートチーム向けのオリエンテーションビデオの作成に適していますか？
はい、HeyGenは新入社員を歓迎し、リモートチームに情報を提供するための理想的なオリエンテーションビデオジェネレーターです。直感的なインターフェースとAI機能を備えており、場所に関係なく、すべての人にスムーズなオンボーディング体験を提供する一貫した高品質のトレーニングビデオを迅速に制作できます。