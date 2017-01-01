シームレスなオンボーディングのためのAIオリエンテーション説明ジェネレーター
AIアバターを使用して簡単に作成された魅力的な動画で新入社員のオンボーディングを効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
人事およびL&Dの専門家向けに、トレーニングセッション用の魅力的なコンテンツを簡単に作成する方法を示す45秒のオンボーディング動画を開発してください。視覚スタイルはモダンでクリーンにし、多様なビデオテンプレートとシーンを活用して重要な詳細を強調し、アップビートなバックグラウンドミュージックを添えます。
忙しい人事チームや小規模ビジネスオーナーは、この30秒の説明動画でコミュニケーションを効率化できます。スクリプトからビデオへの変換機能を視覚的に示し、ダイナミックでテンポの速いビジュアルフローとエネルギッシュな声で効率性の利点を迅速に伝えます。
企業コミュニケーター向けに、60秒のAIビデオジェネレーターのショーケースが必要です。洗練されたトーキングヘッドビデオを作成し、強力なブランディングコントロールを確保します。視覚的な美学はプロフェッショナルで権威あるものであり、洗練されたナレーション生成を伴い、説得力のあるメッセージを届けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは人事およびL&Dの専門家にどのようにオンボーディングとトレーニングを支援しますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーターであり、人事およびL&Dの専門家が新入社員向けの魅力的なオンボーディング動画やオリエンテーション説明を作成するのを支援します。会社の文化を反映し、トレーニングセッションを支援する一貫性のある情報豊富なコンテンツの制作プロセスを効率化します。
HeyGenの魅力的なビデオコンテンツ作成のための主要な機能は何ですか？
HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからビデオへの変換機能を活用して、ダイナミックで魅力的なコンテンツを生成します。直感的なエディターと多様なビデオテンプレートを備えており、さまざまなコミュニケーションニーズに合わせて高品質なビデオを簡単に制作できます。
HeyGenで作成したビデオのブランディングをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、その他のビジュアル要素をビデオにシームレスに統合できます。これにより、トーキングヘッドビデオを含むすべてのコンテンツが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenはビデオ作成プロセスをどのように効率的かつアクセスしやすくしますか？
HeyGenはナレーション生成を自動化し、包括的な多言語サポートを提供することで、ビデオ制作プロセスを大幅に効率化します。このAIビデオジェネレーターは、プロフェッショナルなビデオの迅速な作成を可能にし、すべてのユーザーに高品質なコンテンツをよりアクセスしやすくします。