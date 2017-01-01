シームレスなオンボーディングのためのAIオリエンテーション説明ジェネレーター

AIアバターを使用して簡単に作成された魅力的な動画で新入社員のオンボーディングを効率化します。

新入社員向けに、会社の活気ある文化を紹介する60秒のオリエンテーション説明動画を作成してください。視覚的には、柔らかい色合いを使用し、親しみやすいAIアバターを活用して重要な情報を伝え、明確で歓迎的なナレーションでサポートします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
人事およびL&Dの専門家向けに、トレーニングセッション用の魅力的なコンテンツを簡単に作成する方法を示す45秒のオンボーディング動画を開発してください。視覚スタイルはモダンでクリーンにし、多様なビデオテンプレートとシーンを活用して重要な詳細を強調し、アップビートなバックグラウンドミュージックを添えます。
サンプルプロンプト2
忙しい人事チームや小規模ビジネスオーナーは、この30秒の説明動画でコミュニケーションを効率化できます。スクリプトからビデオへの変換機能を視覚的に示し、ダイナミックでテンポの速いビジュアルフローとエネルギッシュな声で効率性の利点を迅速に伝えます。
サンプルプロンプト3
企業コミュニケーター向けに、60秒のAIビデオジェネレーターのショーケースが必要です。洗練されたトーキングヘッドビデオを作成し、強力なブランディングコントロールを確保します。視覚的な美学はプロフェッショナルで権威あるものであり、洗練されたナレーション生成を伴い、説得力のあるメッセージを届けます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

オリエンテーション説明ジェネレーターの使い方

AIを活用した説明ジェネレーターで、新入社員やトレーニングセッション向けの魅力的で情報豊富なオンボーディング動画を迅速に作成します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
オンボーディング動画専用に設計されたプロフェッショナルなビデオテンプレートのライブラリから選択して、新入社員に最適なトーンを設定します。これにより、一貫性のある高品質なオリエンテーション説明の出発点が確保されます。
2
Step 2
スクリプトを貼り付け
書かれたコンテンツを話し言葉に変換します。オリエンテーションスクリプトを貼り付けるだけで、スクリプトからビデオへの変換機能が自然な音声を生成し、時間と労力を節約します。
3
Step 3
AIアバターを選択
メッセージを伝えるために多様なリアルなAIアバターから選択します。外見をカスタマイズし、ロゴや色などのブランディングを統合して、会社の文化を反映させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
オリエンテーション説明が完成したら、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比で簡単にエクスポートできます。これにより、魅力的なコンテンツを共有して新入社員をシームレスにオンボーディングし、トレーニングプロセスを効率化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

会社文化を鼓舞

会社の価値観、ビジョン、文化を紹介するインパクトのあるモチベーショナルビデオを作成し、新入社員にポジティブなスタートを促します。

よくある質問

HeyGenは人事およびL&Dの専門家にどのようにオンボーディングとトレーニングを支援しますか？

HeyGenはAIビデオジェネレーターであり、人事およびL&Dの専門家が新入社員向けの魅力的なオンボーディング動画やオリエンテーション説明を作成するのを支援します。会社の文化を反映し、トレーニングセッションを支援する一貫性のある情報豊富なコンテンツの制作プロセスを効率化します。

HeyGenの魅力的なビデオコンテンツ作成のための主要な機能は何ですか？

HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからビデオへの変換機能を活用して、ダイナミックで魅力的なコンテンツを生成します。直感的なエディターと多様なビデオテンプレートを備えており、さまざまなコミュニケーションニーズに合わせて高品質なビデオを簡単に制作できます。

HeyGenで作成したビデオのブランディングをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、その他のビジュアル要素をビデオにシームレスに統合できます。これにより、トーキングヘッドビデオを含むすべてのコンテンツが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenはビデオ作成プロセスをどのように効率的かつアクセスしやすくしますか？

HeyGenはナレーション生成を自動化し、包括的な多言語サポートを提供することで、ビデオ制作プロセスを大幅に効率化します。このAIビデオジェネレーターは、プロフェッショナルなビデオの迅速な作成を可能にし、すべてのユーザーに高品質なコンテンツをよりアクセスしやすくします。