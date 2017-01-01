魅力的な会社ニュースのための組織更新ビデオメーカー
魅力的な会社の更新を提供し、従業員のエンゲージメントを高めます。リアルなAIアバターを使ってプロフェッショナルなビデオを簡単に作成します。
最近のチームの成果を祝う、全スタッフとリーダーシップを対象とした30秒の会社更新ビデオを作成してください。ビデオは、アップリフティングで祝祭的なビジュアルスタイルを持ち、クイックカットとアップビートな音楽を特徴とし、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルでインスパイアリングな作品を迅速に組み立て、従業員のエンゲージメントを高めます。
新しい社内ポリシーの変更を説明する、影響を受けるすべての従業員を対象とした60秒の情報ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確でプロフェッショナルで安心感を与えるものであり、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して詳細を正確に伝え、包括的な社内コミュニケーションを確保します。
今後の会社イベントやトレーニングセッションのためのエネルギッシュな40秒のプロモーションビデオを作成してください。現従業員と新しい潜在的な従業員を対象としています。ビジュアルスタイルは招待的でダイナミックであり、高品質のストック映像とフレンドリーで熱意あるトーンを取り入れ、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社内コミュニケーションのための組織更新ビデオを強化できますか？
HeyGenは、*組織更新ビデオ*を平凡なものから*魅力的*なものに変える力を与えます。*AIアバター*と*ボイスオーバー生成*を活用して、観客を引きつける洗練された*社内コミュニケーション*を提供し、*従業員のエンゲージメント*を高めます。
HeyGenはどのようなAI駆動ツールを提供して、迅速に魅力的なビデオを作成できますか？
HeyGenは、*テキストからビデオへの生成ツール*や豊富な*テンプレート*を提供し、*ビデオ作成*を効率化します。*字幕/キャプション*と充実した*メディアライブラリ*を備えたプロフェッショナルなビデオを簡単に制作し、*魅力的なビデオ*を手軽に作成できます。
HeyGenはさまざまな会社の更新のための包括的なビジネスビデオメーカーとして機能しますか？
もちろんです。HeyGenは、さまざまな*会社の更新*や*従業員トレーニング*のために設計された多用途な*ビジネスビデオメーカー*です。*ブランドコントロール*や*ドラッグアンドドロップエディター*などの機能を備え、重要な*組織更新ビデオ*全体でブランドの一貫性を維持できます。
HeyGenはAIアバターを使ったテキストからビデオへのコンテンツ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトから直接プロフェッショナルなビデオを生成することで、*テキストからビデオへの*コンテンツ作成を簡素化します。多様な*AIアバター*を選び、先進的な*ボイスオーバー生成*を活用して、高品質でパーソナライズされたビデオメッセージを簡単に作成できます。