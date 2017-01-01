組織更新ビデオジェネレーター：魅力的なビデオを作成
HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、内部コミュニケーションと従業員トレーニングを強化しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製品開発チーム向けに、最近のスプリントレビューからの重要な決定を要約した30秒の会議更新ビデオが必要です。そのダイナミックで効率的なビジュアル美学は、画面上の箇条書きとクリーンなグラフィックを活用し、アップビートなインストゥルメンタルのバックグラウンドトラックで補完されます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能は、会議のメモを迅速に魅力的なビジュアルリキャップに変換し、重要なポイントを効果的に伝えるために不可欠です。
四半期ごとの成果を祝う60秒の全社的な発表ビデオを作成し、組織全体に感謝の意を表しましょう。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、魅力的なデータポイントと祝賀のストック映像を組み込み、インスピレーショナルなオーケストラのスコアで伴奏します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用することで、制作プロセスを効率化し、すべてのチームメンバーとステークホルダーに響く洗練されたインパクトのあるビデオを作成できます。
営業チームを対象にした内部コミュニケーション用の20秒の簡潔なビデオを作成し、新しい製品機能やプロセスの変更を紹介しましょう。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュにし、クイックカットを使用して、明確な画面上のテキストとアニメーションオーバーレイで重要な利点を強調し、熱意あるナレーションでサポートします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能の柔軟性により、この迅速なAIビデオ作成はさまざまな内部プラットフォームに簡単に適応でき、リーチと明確さを最大化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして組織更新ビデオの作成を効率化できますか？
HeyGenは高度な組織更新ビデオジェネレーターとして機能し、AIビデオ作成を活用してテキストをビデオに簡単に変換します。AIアバターと多様なテンプレートを使用して、プロフェッショナルで魅力的な更新を迅速に作成し、内部コミュニケーションを大幅に加速します。
HeyGenはさまざまな内部コミュニケーションや従業員トレーニングビデオのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは内部コミュニケーション、従業員トレーニング、全社的な発表に特化したビデオテンプレートの包括的なライブラリを提供しています。これらのカスタマイズ可能なシーンとAIアバターは、さまざまな一般的な目的のニーズに対応する効率的なビデオ制作を可能にします。
HeyGenのAIビデオ作成では、ブランディングやコンテンツのカスタマイズオプションはありますか？
HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ユーザーが会社のロゴや色を統合して一貫したビデオストーリーテリングを実現できます。ユーザーはまた、堅牢なメディアライブラリとスクリプト編集機能を利用して、AIビデオ作成がブランドガイドラインに完全に一致するようにすることができます。
HeyGenは多様なプラットフォームやオーディエンス向けに多言語対応の魅力的なビデオを制作するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、ソーシャルメディアビデオを含むさまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズ機能を備えたプロンプトネイティブビデオ作成をサポートしています。さらに、多言語のナレーションとナレーション生成機能により、グローバルなオーディエンスにメッセージが響く効果的なビデオストーリーテリングを実現します。