組織更新ビデオジェネレーター：魅力的なビデオを作成

HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、内部コミュニケーションと従業員トレーニングを強化しましょう。

すべての従業員に向けた45秒の組織更新ビデオを作成し、新しいリモートワークポリシーの詳細を伝えましょう。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで親しみやすく、フレンドリーでありながら権威のあるAIアバターが、明確で自信に満ちたナレーションで重要な情報を伝えます。この内部コミュニケーション作品は、HeyGenのAIアバターを使って簡単に生成され、すべての人が更新されたガイドラインを理解し、関与することを目的としています。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
製品開発チーム向けに、最近のスプリントレビューからの重要な決定を要約した30秒の会議更新ビデオが必要です。そのダイナミックで効率的なビジュアル美学は、画面上の箇条書きとクリーンなグラフィックを活用し、アップビートなインストゥルメンタルのバックグラウンドトラックで補完されます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能は、会議のメモを迅速に魅力的なビジュアルリキャップに変換し、重要なポイントを効果的に伝えるために不可欠です。
サンプルプロンプト2
四半期ごとの成果を祝う60秒の全社的な発表ビデオを作成し、組織全体に感謝の意を表しましょう。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、魅力的なデータポイントと祝賀のストック映像を組み込み、インスピレーショナルなオーケストラのスコアで伴奏します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用することで、制作プロセスを効率化し、すべてのチームメンバーとステークホルダーに響く洗練されたインパクトのあるビデオを作成できます。
サンプルプロンプト3
営業チームを対象にした内部コミュニケーション用の20秒の簡潔なビデオを作成し、新しい製品機能やプロセスの変更を紹介しましょう。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュにし、クイックカットを使用して、明確な画面上のテキストとアニメーションオーバーレイで重要な利点を強調し、熱意あるナレーションでサポートします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能の柔軟性により、この迅速なAIビデオ作成はさまざまな内部プラットフォームに簡単に適応でき、リーチと明確さを最大化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

組織更新ビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したビデオ作成で、テキストをプロフェッショナルで魅力的な組織更新ビデオに効率的に変換します。

1
Step 1
更新スクリプトを作成
組織更新スクリプトを貼り付けるか作成し、テキスト-to-ビデオ機能を利用してコンテンツの基盤を築きます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択し、メッセージを伝えるプロフェッショナルで魅力的なビジュアル要素を追加します。
3
Step 3
ブランディングと音声を適用
ブランディングコントロールを使用してビデオをカスタマイズし、会社のロゴと色を組み込んで内部コミュニケーションの一貫性を確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
AIビデオ作成を最終化し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して異なるプラットフォームに適合させ、より広いリーチを実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与える内部コミュニケーションを提供

.

全社的な発表のためのモチベーションを高めるビデオを生成し、ポジティブな文化と従業員の士気向上を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして組織更新ビデオの作成を効率化できますか？

HeyGenは高度な組織更新ビデオジェネレーターとして機能し、AIビデオ作成を活用してテキストをビデオに簡単に変換します。AIアバターと多様なテンプレートを使用して、プロフェッショナルで魅力的な更新を迅速に作成し、内部コミュニケーションを大幅に加速します。

HeyGenはさまざまな内部コミュニケーションや従業員トレーニングビデオのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは内部コミュニケーション、従業員トレーニング、全社的な発表に特化したビデオテンプレートの包括的なライブラリを提供しています。これらのカスタマイズ可能なシーンとAIアバターは、さまざまな一般的な目的のニーズに対応する効率的なビデオ制作を可能にします。

HeyGenのAIビデオ作成では、ブランディングやコンテンツのカスタマイズオプションはありますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ユーザーが会社のロゴや色を統合して一貫したビデオストーリーテリングを実現できます。ユーザーはまた、堅牢なメディアライブラリとスクリプト編集機能を利用して、AIビデオ作成がブランドガイドラインに完全に一致するようにすることができます。

HeyGenは多様なプラットフォームやオーディエンス向けに多言語対応の魅力的なビデオを制作するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、ソーシャルメディアビデオを含むさまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズ機能を備えたプロンプトネイティブビデオ作成をサポートしています。さらに、多言語のナレーションとナレーション生成機能により、グローバルなオーディエンスにメッセージが響く効果的なビデオストーリーテリングを実現します。