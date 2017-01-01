すべての従業員に向けた45秒の組織更新ビデオを作成し、新しいリモートワークポリシーの詳細を伝えましょう。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで親しみやすく、フレンドリーでありながら権威のあるAIアバターが、明確で自信に満ちたナレーションで重要な情報を伝えます。この内部コミュニケーション作品は、HeyGenのAIアバターを使って簡単に生成され、すべての人が更新されたガイドラインを理解し、関与することを目的としています。

ビデオを生成