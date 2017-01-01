チームを魅了する組織ハンドブックビデオメーカー
スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオでハンドブックを動的なビデオに迅速に変換し、HRトレーニングを効率化し、コンプライアンスを確保します。
既存の全社員を対象に、会社のコンプライアンス方針の最近の更新を説明する45秒の情報ビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションは直接的で理解しやすく、メディアライブラリから関連するストック写真やビデオを取り入れて重要なポイントを示します。ナラティブはスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオで提供され、メッセージの正確性と一貫性を確保します。
営業部門向けに、クライアント報告のワークフローを合理化する新しい手順を詳述した60秒の魅力的なトレーニングビデオを制作してください。ビジュアルと音声スタイルは明確で指導的であり、複雑なステップを分解するために事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用し、すべての学習者に情報を強化するために明確な字幕を付けます。
全社員向けに、会社のコアビジョンと価値観を強化する30秒のインスパイアリングなビデオをデザインしてください。これは、組織のハンドブックビデオメーカーイニシアチブの一環として行われます。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的に魅力的であり、さまざまな内部プラットフォームに適したアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用します。簡潔なメッセージはスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して作成され、ブランドの一貫性を維持します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして組織のハンドブックを魅力的なビデオコンテンツに変換できますか？
HeyGenは、組織のハンドブックからの複雑な情報を、先進的なAIアバターとスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して、動的で魅力的なAIビデオコンテンツに変換します。これにより、従業員のエンゲージメントが向上し、重要なコンプライアンスの詳細が効果的に伝達され、保持されます。
HeyGenは効果的な従業員オンボーディングとトレーニングビデオの作成にどのような利点を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなボイスオーバー生成を特徴とする効果的な従業員オンボーディングとトレーニングビデオの作成を効率化します。これにより、HRトレーニングが大幅に改善され、従業員の生産性が向上し、初日からの従業員の定着率が向上します。
HeyGenは社内コミュニケーションを改善し、ワークフローを合理化できますか？
もちろんです。HeyGenは、社内コミュニケーションのためのプロフェッショナルなAIビデオを迅速に作成することで、ワークフローを合理化し、貴重な時間を節約する力を組織に提供します。字幕やキャプションの機能は、さまざまなチームのアクセシビリティと理解を向上させ、より良い社内コミュニケーションを促進します。
HeyGenは従業員コミュニケーションのためのパーソナライズされたビデオ作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、ウェルカムメッセージからポリシーの更新まで、従業員コミュニケーションのための高度にパーソナライズされたAIビデオの作成を可能にします。ロゴや色でブランドを簡単にカスタマイズし、字幕やキャプションを追加して普遍的なアクセシビリティを確保し、各従業員に合わせた効果的なメッセージを提供します。