新入社員向けに、会社の文化と基本的な初期ステップを紹介する60秒の魅力的なオンボーディングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは温かみがありプロフェッショナルで、フレンドリーなAIアバターを使用して組織のハンドブックの初期セクションを案内します。音声は明瞭で歓迎的なナレーションを生成し、彼らの旅にポジティブなトーンを設定します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の全社員を対象に、会社のコンプライアンス方針の最近の更新を説明する45秒の情報ビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションは直接的で理解しやすく、メディアライブラリから関連するストック写真やビデオを取り入れて重要なポイントを示します。ナラティブはスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオで提供され、メッセージの正確性と一貫性を確保します。
サンプルプロンプト2
営業部門向けに、クライアント報告のワークフローを合理化する新しい手順を詳述した60秒の魅力的なトレーニングビデオを制作してください。ビジュアルと音声スタイルは明確で指導的であり、複雑なステップを分解するために事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用し、すべての学習者に情報を強化するために明確な字幕を付けます。
サンプルプロンプト3
全社員向けに、会社のコアビジョンと価値観を強化する30秒のインスパイアリングなビデオをデザインしてください。これは、組織のハンドブックビデオメーカーイニシアチブの一環として行われます。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的に魅力的であり、さまざまな内部プラットフォームに適したアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用します。簡潔なメッセージはスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して作成され、ブランドの一貫性を維持します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

組織ハンドブックビデオメーカーの使い方

静的な組織ハンドブックを動的で魅力的なビデオコンテンツに変換し、従業員のオンボーディングと社内コミュニケーションを簡単に強化します。

Step 1
スクリプトを作成
まず、組織のハンドブックの内容をプラットフォームに書き込むか貼り付けます。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、テキストを瞬時に予備ビデオに変換し、新しい従業員ハンドブックを効率的に開始します。
Step 2
アバターとビジュアルを選択
ブランドを代表する、または情報を伝えるために多様なAIアバターから選択してビデオをパーソナライズします。これにより、メッセージがより魅力的で記憶に残るものになります。
Step 3
魅力的な音声と字幕を追加
プロフェッショナルなナレーションとテキストを取り入れて、明確さとリーチを向上させます。ボイスオーバー生成を利用して明瞭な音声を提供し、自動字幕を含めてビデオが完全にアクセス可能であることを確認します。
Step 4
シームレスにエクスポートと共有
ビデオを完成させ、お好みのプラットフォームで簡単に配布します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、どのデバイスでもビデオが完璧に見えるようにし、社内コミュニケーションを効率的に行います。

従業員のエンゲージメントと定着率を向上

組織のハンドブックのための動的でAI駆動のビデオコンテンツで、従業員のエンゲージメントと情報の保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして組織のハンドブックを魅力的なビデオコンテンツに変換できますか？

HeyGenは、組織のハンドブックからの複雑な情報を、先進的なAIアバターとスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して、動的で魅力的なAIビデオコンテンツに変換します。これにより、従業員のエンゲージメントが向上し、重要なコンプライアンスの詳細が効果的に伝達され、保持されます。

HeyGenは効果的な従業員オンボーディングとトレーニングビデオの作成にどのような利点を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなボイスオーバー生成を特徴とする効果的な従業員オンボーディングとトレーニングビデオの作成を効率化します。これにより、HRトレーニングが大幅に改善され、従業員の生産性が向上し、初日からの従業員の定着率が向上します。

HeyGenは社内コミュニケーションを改善し、ワークフローを合理化できますか？

もちろんです。HeyGenは、社内コミュニケーションのためのプロフェッショナルなAIビデオを迅速に作成することで、ワークフローを合理化し、貴重な時間を節約する力を組織に提供します。字幕やキャプションの機能は、さまざまなチームのアクセシビリティと理解を向上させ、より良い社内コミュニケーションを促進します。

HeyGenは従業員コミュニケーションのためのパーソナライズされたビデオ作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、ウェルカムメッセージからポリシーの更新まで、従業員コミュニケーションのための高度にパーソナライズされたAIビデオの作成を可能にします。ロゴや色でブランドを簡単にカスタマイズし、字幕やキャプションを追加して普遍的なアクセシビリティを確保し、各従業員に合わせた効果的なメッセージを提供します。