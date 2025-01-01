組織開発トレーニングビデオジェネレーター
AIアバターを活用して、従業員トレーニングと知識共有を魅力的に変革します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
新入社員のオンボーディングを受ける新入社員向けに、親しみやすくアプローチしやすいビジュアルスタイルと励ましの音声トーンを特徴とする1分間の魅力的なビデオをデザインし、HeyGenのAIアバターを利用して会社の主要な価値観と初期の部門紹介をシームレスに提示してください。
全従業員を対象とした1.5分間の重要なコンプライアンス研修ビデオを作成し、フォーマルで明確なビジュアルスタイルと真剣で指導的な音声配信を採用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して重要なポリシー情報とアクセシビリティを確保することで、この研修ビデオの効果を高めてください。
トレーナーや教育者向けに、既存のPPT/PDFコンテンツを動的なトレーニングビデオに変換する方法を示す1.5分間の情報豊富なビデオチュートリアルを開発し、教育的で構造化されたビジュアルスタイルと役立つガイド音声ナレーションを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して迅速なセットアップを大幅に簡素化してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして組織開発トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用して、高品質な組織開発トレーニングビデオを効率的に生成することで、企業を支援します。私たちのプラットフォームはAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用し、従来のビデオ作成に必要な時間とリソースを大幅に削減します。
HeyGenは学習と開発システムのためにどのような技術統合を提供していますか？
HeyGenは、既存のLMSとのシームレスな互換性を確保するために、SCORMエクスポート機能を含む学習と開発のための重要な技術統合をサポートしています。これにより、AI生成のトレーニングビデオを現在のインフラストラクチャ内で簡単に配布および追跡できます。
HeyGenは多様なグローバルな労働力のためにトレーニングビデオをローカライズできますか？
はい、HeyGenは高度なAIボイスオーバーと多言語サポートを通じて、トレーニングビデオの強力なローカライズを可能にします。この機能は、組織がグローバルな従業員に一貫した学習と開発コンテンツを効果的に提供するのに役立ちます。
HeyGenは既存のコンテンツをどのようにして魅力的なトレーニングビデオに変換できますか？
HeyGenは、既存のPPT/PDFプレゼンテーションを動的なトレーニングビデオに変換するプロセスを簡素化します。ユーザーはさまざまなトレーニングビデオテンプレートから選択し、AIアバターを利用して、最小限の編集作業でコンテンツを生き生きとさせることができます。