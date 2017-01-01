組織文化ビデオメーカー：魅力的な社員ストーリーを作成
魅力的な社員ストーリーや採用ビデオを迅速に制作。AIアバターを活用してメッセージを個別化し、チームのつながりを強化します。
社員の物語を紹介する45秒のビデオを開発し、チームメンバーの旅路と貢献をスポットライトに当て、より大きな社員エンゲージメントを促進します。社内コミュニケーションやソーシャルメディアでの共有を意図しており、ビジュアルスタイルは本物で心温まるもので、HeyGenのAIアバターを使用して個人的な逸話を語り、親しみやすく共感できる音声トーンで補完します。
新しい組織のイニシアチブを説明する30秒のビデオを設計し、全ての部門での社員エンゲージメントと明確さを向上させることを目指します。この説明ビデオは、全社員向けの社内コミュニケーションに最適で、シンプルなアニメーションと明確なメッセージを備えたクリーンでモダンなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して効率と一貫性を確保します。
社員の証言を紹介する60秒の採用ビデオを作成し、私たちの企業文化をアピールして優秀な人材を引き付けます。潜在的な求職者を対象としており、ビジュアルスタイルは高品質で魅力的であり、実際の社員インタビューと活気あるオフィスライフの映像を交えています。ビデオにはHeyGenによって生成された明確な字幕/キャプションを含め、音声なしでもアクセス可能でインパクトのあるものにし、効果的な組織文化ビデオメーカーの強力な例として示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な組織文化ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートを使用して、高品質な企業文化ビデオを簡単に制作できるようにします。私たちのプラットフォームは、魅力的な社員ストーリーを語り、エンゲージメントを容易に高める強力な組織文化ビデオメーカーとして機能します。
HeyGenでAIアバターを使用して採用ビデオを強化できますか？
もちろんです！HeyGenのAIアバターは、採用ビデオやオンボーディングコンテンツにプロフェッショナルでダイナミックなタッチを加えます。カスタムボイスオーバーを生成してブランドのメッセージを効果的に伝え、社員エンゲージメントビデオを際立たせることができます。
HeyGenは会社のビデオにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、特定のビジュアル要素をすべてのビデオに組み込むことができます。これにより、一貫性が確保され、社員エンゲージメントビデオやソーシャルメディアコンテンツ全体でブランドアイデンティティが強化されます。
HeyGenはさまざまな社内コミュニケーションに効果的なオンラインビデオメーカーですか？
はい、HeyGenは効率的なオンラインビデオメーカーであり、テキストをビデオに迅速に変換して社内コミュニケーション、トレーニング、またはソーシャルメディアに使用できます。私たちのテキストからビデオへのジェネレーターは自動字幕/キャプションを含み、コンテンツをアクセス可能でプロフェッショナルにします。