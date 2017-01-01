新しい従業員に向けて、私たちのコアバリューと活気ある職場環境を紹介するための魅力的な60秒の企業文化ビデオを作成してください。このビデオは、新入社員や求職者を対象としており、チームの協力や従業員の福利厚生のダイナミックなビジュアルを特徴とし、HeyGenの音声生成機能を使用した熱意あるナレーションが付随します。全体のスタイルはプロフェッショナルで歓迎的なものであり、採用プロセス中に強いポジティブな第一印象を与えることを目指しています。

ビデオを生成