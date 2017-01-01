組織文化ジェネレーター: 理想の職場を構築
HeyGenのスクリプトからのシームレスなテキスト-to-ビデオを活用し、従業員のエンゲージメントを高め、企業の価値を強化するインパクトのある内部コミュニケーションを実現します。
HRマネージャーやチームリーダー向けに、強力な企業文化ステートメントやカスタム評価を簡単に作成する方法を示す60秒のインストラクションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、明確なオンスクリーングラフィックスと自信に満ちたAIアバターがプロセスをステップバイステップで説明し、クリーンで情報豊かな音声トラックがサポートします。この制作はHeyGenのAIアバターを効果的に活用してダイナミックなプレゼンテーションを行います。
CEOやHRディレクターをターゲットにした30秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発し、影響力のある職場文化イニシアチブを簡単に開始し、組織の大きな変革をもたらす方法を示します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、インスピレーションを与えるもので、ポジティブなチームの相互作用のクイックカットとモチベーショナルなバックグラウンドスコアが特徴です。このビデオはHeyGenの柔軟なテンプレートとシーンを使用して迅速に組み立てられます。
テックリクルーターやタレントアクイジションスペシャリスト向けに、先進的なAIツールがデータ駆動型の採用をどのように革新し、初日から活気ある企業文化に候補者をシームレスに合わせることができるかを探る50秒の先進的なビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは未来的でクリーンで、シャープなモーショングラフィックスと洗練された魅力的なナレーションが利点を強調します。このビデオのナラティブはHeyGenのボイスオーバー生成を通じて力強く伝えられます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして職場文化イニシアチブと従業員エンゲージメントを創造的に向上させることができますか？
HeyGenはHRプロフェッショナルがAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して職場文化イニシアチブのための魅力的なビデオコンテンツを作成することを可能にします。これにより、企業の価値を効果的に伝え、パーソナライズされたビデオメッセージを通じて従業員のエンゲージメントを高めることができます。
HeyGenは魅力的な企業文化ステートメントの開発を支援しますか？
はい、HeyGenは企業文化ステートメントをダイナミックなビデオプレゼンテーションに変えることができます。ブランディングコントロールとテンプレートを活用して、企業の価値を視覚的に表現し、強力な組織アイデンティティを育むことができます。
HeyGenはデータ駆動型の採用とチームビルディングをサポートするためにどのようなAIツールを提供していますか？
HeyGenは主にAIビデオ生成に焦点を当てていますが、そのAIツールは魅力的な求人投稿ジェネレータービデオやオンボーディングのためのパーソナライズされた推奨を作成することができます。これにより、現代的でデータ駆動型の採用プロセスをサポートし、チームビルディングの取り組みを強化します。
HeyGenはカスタム評価とビデオを通じて組織の変革を促進できますか？
HeyGenはトレーニングや文化評価のコミュニケーションのための情報豊かなビデオを作成することで、組織の変革を促進する強力なツールとなります。カスタム評価の結果を魅力的なビデオ形式にデザインし、より明確な理解とインパクトを提供します。