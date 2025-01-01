組織価値観ビデオジェネレーター：会社のストーリーを作成
リアルなAIアバターを使用して、視聴者に響くインスパイアリングな企業ストーリーテリングビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
本物の従業員の証言を紹介する45秒の企業ストーリーテリングビデオをデザインし、求職者やソーシャルメディアのフォロワーをターゲットにしたソーシャルメディアビデオに最適です。心温まるビジュアルスタイルで、率直なインタビューの断片とソフトで心を打つバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用してインタビュートランスクリプトを簡単にビジュアルナラティブに変換し、字幕/キャプションで明確なコミュニケーションを確保します。
新入社員向けに「イノベーション」のような特定の価値に焦点を当てた75秒の企業文化ビデオを制作し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンおよびカスタマイズ可能なテンプレートを活用します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルかつ非常に情報豊かで、魅力的なインフォグラフィックとAIアバターによる直接的なナラティブを組み込み、ターゲットオーディエンスに効果的にブランドアイデンティティを伝えます。
受動的な求職者や大学卒業生を特定のチームに引き付けるために設計されたエネルギッシュな30秒のリクルートメントビデオを作成し、ダイナミックなAIビデオジェネレーターの出力を強調します。「コラボレーション」のようなコアバリューをHeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートからの素晴らしいビジュアルで強調し、テンポの速いモダンなサウンドトラックと組み合わせ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な企業ストーリーテリングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして、ユーザーが魅力的な企業ストーリーテリングビデオを簡単に作成できるようにします。カスタマイズ可能なテンプレートとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、視聴者に響く素晴らしいビジュアルを制作します。
HeyGenは組織価値観ビデオジェネレーターとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenは効果的な組織価値観ビデオジェネレーターであり、魅力的な企業文化ビデオを作成できます。カスタムブランディング機能とリアルなAIアバターを利用して、ブランドアイデンティティを鮮やかに描写し、コアバリューを反映したプロフェッショナルなビデオを制作します。
HeyGenがビジネスにとって効率的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは効率的なAIビデオジェネレーターとして、使いやすいテンプレートと強力なAIビデオエディターを提供し、ビデオ制作を簡素化します。AI音声オーバーを含むエンドツーエンドのビデオ生成機能により、企業は迅速にマーケティングビデオやその他の影響力のあるコンテンツを作成できます。
HeyGenはどのようにして影響力のあるリクルートメントビデオを作成するのをサポートしますか？
HeyGenは影響力のあるリクルートメントビデオを作成するのに理想的で、魅力的な従業員の証言やビジュアル証言を含みます。AIアバターとさまざまなソーシャルメディアビデオフォーマットの機能を活用して、トップタレントを引き付けるプロフェッショナルなビデオを制作できます。