複雑な新しい技術的ワークフローを説明する1分間の簡潔なビデオを作成し、社内の開発チームと技術サポートスタッフを対象とします。ビジュアルスタイルは洗練されて情報豊富であり、アニメーションのグラフィックスと画面録画を組み合わせてステップを示し、明確でプロフェッショナルなナレーションを補完します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、初期のビデオ構造を迅速に生成し、詳細な技術指示のために字幕/キャプションを使用してアクセシビリティと明確さを確保し、AIビデオ作成ツールが複雑な説明をどのように簡素化するかを示します。

