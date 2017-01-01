組織更新ビデオメーカー：会社ニュースを効率化

会社全体の発表を魅力的なAIビデオに変換し、これまで以上に迅速に。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを活用して、内部コミュニケーションを強化します。

複雑な新しい技術的ワークフローを説明する1分間の簡潔なビデオを作成し、社内の開発チームと技術サポートスタッフを対象とします。ビジュアルスタイルは洗練されて情報豊富であり、アニメーションのグラフィックスと画面録画を組み合わせてステップを示し、明確でプロフェッショナルなナレーションを補完します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、初期のビデオ構造を迅速に生成し、詳細な技術指示のために字幕/キャプションを使用してアクセシビリティと明確さを確保し、AIビデオ作成ツールが複雑な説明をどのように簡素化するかを示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のパワーユーザーと新規加入者を対象に、内部プラットフォーム内の重要な新機能を発表する90秒のダイナミックな会社更新ビデオを開発します。ビデオはエネルギッシュでモダンなビジュアルスタイルを持ち、機能のインターフェースをクイックカットと強調された機能で紹介し、魅力的でインスパイアリングなサウンドトラックでバックアップします。HeyGenのAIアバターを使用して更新を提示し、従来の撮影なしで人間味を加え、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、このAIビデオ作成の視覚的魅力を高めます。
サンプルプロンプト2
新入社員向けに、さまざまな部門の新入社員全員を対象とした重要な内部ソフトウェアツールに焦点を当てた2分間の詳細なトレーニングビデオを設計します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで指導的であり、一貫したブランディングとスムーズなステップ間の移行を利用し、落ち着いた励ましのナレーションを提供します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用してプロフェッショナルな外観を迅速に確立し、その強力なナレーション生成を使用して正確でわかりやすい指示を提供し、従来のビデオ編集スイートの体験を変革します。
サンプルプロンプト3
社内コミュニケーションチームがAIビデオ作成を活用して会社更新ビデオを作成するためのベストプラクティスを示す45秒のインパクトのあるビデオを作成します。特にソーシャルメディア向けです。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでプロフェッショナルかつインスパイアリングであり、シームレスな移行と強力なブランドの一貫性を強調します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを利用して、既存のコミュニケーションブリーフから効率的にコンテンツを作成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された出力を確保し、最大のリーチとインパクトを実現します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

組織更新ビデオメーカーの使い方

AIを使ってプロフェッショナルな会社更新ビデオを簡単に作成。内部コミュニケーションを効率化し、全員を情報でつなぎ、関与させます。

1
Step 1
開始点を選ぶ
事前にデザインされたテンプレートから選択するか、スクリプトを入力してスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、組織更新ビデオの基盤を設定します。
2
Step 2
ビジュアルと音声を追加
メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを追加し、自然な音声のナレーションを生成してメッセージを明確に伝えます。
3
Step 3
ブランド要素を適用
ブランドの一貫性を確保するために、会社のロゴと色をブランディングコントロールを使用して適用します。また、AIアバターを使用して更新を提示することもできます。
4
Step 4
エクスポートと共有
高品質のビデオを完成させ、会社全体の発表やソーシャルメディアプラットフォームに適したさまざまなアスペクト比でエクスポートし、オーディエンスに届ける準備を整えます。

使用例

チームの士気とエンゲージメントを高める

インスパイアリングでモチベーションを高めるビデオを制作し、組織内でチームの士気を高め、ポジティブでエンゲージメントの高い職場環境を育成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業向けのAIビデオ作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは強力なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートを使用してAIビデオ作成を効率化します。企業はスクリプトをリアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを備えた高品質のビデオに変換でき、プロセス全体が効率的でアクセスしやすくなります。

HeyGenは私の組織が一貫した会社更新ビデオを制作するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは効率的な組織更新ビデオメーカーとして機能し、チームが一貫したブランドメッセージを持つプロフェッショナルな会社更新ビデオを作成できるようにします。ブランドのロゴや色を強力なブランディングコントロールを通じて簡単に組み込むことができ、すべての発表が企業のアイデンティティに一致します。

HeyGenは詳細なコントロールのためにどのような高度なビデオ編集機能を提供しますか？

HeyGenは直感的なビデオ編集スイートを提供し、コンテンツに対する正確なコントロールを可能にします。テキストベースの編集を含め、包括的なメディアライブラリからストックメディアを統合し、プロフェッショナルな字幕とキャプションを生成して高品質のビデオ制作を洗練させることができます。

HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオを最適化する方法を教えてください。

HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを提供することで、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに高品質のビデオコンテンツを最適化します。これにより、メッセージがすべてのデジタルチャネルで完璧に提示され、高いエンゲージメントを維持しながらブランドの一貫性を保ちます。