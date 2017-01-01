組織化のヒントビデオメーカー：簡単にビデオを作成・管理

強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で、ハウツービデオの作成を効率化し、完璧な組織化を実現します。

フリーランスのビデオ編集者向けに、ビデオファイルの管理と整理のベストプラクティスを示す1分間の簡潔なチュートリアルを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、効果的なフォルダ構造を示すために画面録画とモーショングラフィックスを使用し、権威あるナレーションで補完します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用することで、このハウツーガイドの制作を簡素化し、明確で情報豊富な配信を保証します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに、プロジェクトテンプレートを一貫して使用することでビデオ編集のワークフローを効率化する方法を紹介する90秒のダイナミックな説明動画を開発してください。ビデオは明るくエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、アップビートな音楽を伴い、熱心なAIアバターが視聴者をプロセスに案内します。HeyGenのAIアバターを活用して、この魅力的なコンテンツを提供し、ビデオ制作の効率性を強調します。
サンプルプロンプト2
デジタル資産管理者と大規模なコンテンツチームを対象に、メタデータと一貫した命名規則が効果的なデジタル資産管理において果たす重要な役割を説明する2分間の包括的な指導ビデオを制作してください。詳細でデータ駆動型のビジュアルスタイルを採用し、説明的なグラフィックスと明確で明瞭なナレーションを使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能をビデオ全体に組み込むことで、普遍的なアクセスと理解を確保します。
サンプルプロンプト3
中級ビデオクリエイター向けに、人気のあるビデオ編集プログラム内で整理されたタイムラインを維持するためのテクニックに焦点を当てた45秒の実用的なクイックティップビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは実践的で直接的であり、画面キャプチャと明確なビジュアル例を特徴とし、親しみやすい指導的な声で説明します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用することで、さまざまな整理戦略を示すための関連資産を迅速に組み立てることができます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

組織化のヒントビデオメーカーの使い方

資産とワークフローを効果的に管理することで、説得力のある組織化のヒントビデオの作成を効率化し、明確で影響力のあるコンテンツを実現します。

1
Step 1
整理されたスクリプトを作成
組織化のヒントスクリプトを作成し、明確で構造化された流れを確保します。"スクリプトからのテキスト-to-ビデオ"機能を利用して、テキストからシーンを即座に生成し、ビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
メディアをアップロードして構造化
組織化のアドバイスをサポートするために必要なすべてのビジュアル資産、画像やビデオクリップをインポートします。編集中に簡単にアクセスできるように、ファイルを論理的なフォルダに整理することで、効率的な"メディアライブラリ"を維持します。
3
Step 3
編集ワークフローを整える
スクリプトに従って、シーンと資産をタイムライン上で正確に配置します。構造化された"編集ワークフロー"を活用して、スムーズなトランジションと一貫したナラティブを確保し、組織化のヒントを効率的に伝えます。
4
Step 4
強化と仕上げを追加
明確なナレーションやアクセシビリティ機能など、プロフェッショナルなタッチでエンゲージメントを高めます。"ボイスオーバー生成"を使用してプロフェッショナルなナレーションを統合し、自動字幕/キャプションを追加してリーチを広げ、完成したビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントと保持を向上

.

インタラクティブなAIビデオを通じて、トレーニングプログラムにおける組織化技術の学習と記憶を強化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビデオ作成と編集のワークフローを効率化しますか？

HeyGenは、直感的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と豊富なテンプレート＆シーンライブラリを活用することで、ビデオ作成と編集のワークフローを大幅に簡素化します。この組織化されたタイムラインアプローチにより、複雑なビデオ編集プログラムを使用せずにプロフェッショナルなビデオを効率的に制作できます。

HeyGenは魅力的なビデオコンテンツを生成するためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは、高度なAIアバターや統合されたボイスオーバー生成などの強力な技術的機能を提供し、非常に魅力的なコンテンツを制作します。さらに、自動字幕/キャプションが生成され、すべてのハウツービデオや短編ビデオのアクセシビリティとリーチを向上させます。

HeyGenはビデオファイルの整理やデジタル資産の管理を支援できますか？

HeyGenは主に作成に焦点を当てていますが、統合されたメディアライブラリは集中化されたビデオ管理システムとして機能し、ユーザーがビデオファイルを効果的に整理するのを支援します。このデジタル資産管理機能により、アップロードされたメディアが新しいプロジェクトのためにすぐに利用可能になり、効率的な編集ワークフローをサポートします。

HeyGenは、ブランドコントロールを備えたさまざまなビデオフォーマットの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは多様なコンテンツを制作するのに最適な多用途のビデオメーカーであり、ハウツービデオや組織化のヒントビデオメーカーコンテンツを含む、柔軟なアスペクト比のリサイズをサポートしています。ユーザーはロゴやカスタムカラーなどの広範なブランドコントロールを適用でき、すべてのビデオ制作においてブランドの一貫性を確保します。