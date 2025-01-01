組織プレビュービデオジェネレーター: 迅速でプロフェッショナルなビデオ
インテリジェントなブランド管理機能を活用し、スケールでブランドに合ったマーケティングビデオを手間なく作成し、時間とコストを削減します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
eコマースストアオーナーや製品開発チームを対象に、45秒のクリアな製品ビデオを開発し、HeyGenが直感的なAIビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを示します。ビジュアルトーンはクリーンで情報豊かにし、製品モックアップのクローズアップと明確なテキストオーバーレイを特徴とし、親しみやすく明瞭なAIアバターボイスを使用します。アイデアを魅力的な物語に変換する「スクリプトからのテキストビデオ」機能のシームレスさを強調します。
企業クライアントや内部コミュニケーションマネージャー向けに、HeyGenが包括的な組織プレビュービデオジェネレーターとしてどのように機能し、ビデオコンテンツをスケールアップするかを示す60秒の説得力のあるプレビュービデオを制作します。企業ブランドをサポートする洗練された権威あるビジュアル美学を採用し、HeyGenの自信に満ちた明確な「ボイスオーバー生成」を活用し、すべてのメッセージがプロフェッショナルに響くようにします。
ソーシャルメディアマネージャーや独立したコンテンツクリエイター向けに、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けの迅速なビデオ作成に焦点を当てた15秒の短編をデザインします。ビジュアルスタイルはダイナミックで注目を集めるもので、トレンドのトランジションと「メディアライブラリ/ストックサポート」からの多様なストック映像を特徴とし、現代的でテンポの速い音楽に合わせます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルでブランドに合ったビデオの作成を可能にしますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーターであり、ブランドに一貫した高品質でプロフェッショナルなビデオを制作するために設計されています。私たちのプラットフォームでは、ビデオテンプレートをカスタマイズし、ブランド管理機能を組み込んで、スケールで洗練されたマーケティングビデオや製品ビデオを生成することができます。
HeyGenは効率的なビデオ作成のためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはAIを活用したテキストからビデオへの機能と直感的なドラッグ＆ドロップエディターでビデオ作成を効率化します。これにより、企業はプロモーションビデオやビデオプレゼンテーションなどの魅力的なコンテンツを迅速に開発し、時間とコストを大幅に削減できます。
HeyGenは多様なマーケティングビデオのニーズに対応できますか？
もちろんです。HeyGenはエンタープライズ対応のAIビデオジェネレーターとして、さまざまなプラットフォーム向けの幅広いマーケティングビデオを制作することができます。ソーシャルメディアキャンペーンから製品ビデオまで、HeyGenはビジネスマーケティングの成功のためにインパクトのあるビデオコンテンツを作成するツールを提供します。
HeyGenは強力な編集ツールとカスタマイズオプションを提供していますか？
はい、HeyGenは包括的なビデオエディターとして機能し、豊富なカスタマイズオプションを提供しています。多数のビデオテンプレートやAIアバターを含み、ボイスオーバー生成、字幕、さまざまなアスペクト比のリサイズオプションなどの機能を使って、ビデオプレゼンテーションを簡単に洗練させることができます。