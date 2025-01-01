組織プレビュービデオジェネレーター: 迅速でプロフェッショナルなビデオ

インテリジェントなブランド管理機能を活用し、スケールでブランドに合ったマーケティングビデオを手間なく作成し、時間とコストを削減します。

199/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
eコマースストアオーナーや製品開発チームを対象に、45秒のクリアな製品ビデオを開発し、HeyGenが直感的なAIビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを示します。ビジュアルトーンはクリーンで情報豊かにし、製品モックアップのクローズアップと明確なテキストオーバーレイを特徴とし、親しみやすく明瞭なAIアバターボイスを使用します。アイデアを魅力的な物語に変換する「スクリプトからのテキストビデオ」機能のシームレスさを強調します。
サンプルプロンプト2
企業クライアントや内部コミュニケーションマネージャー向けに、HeyGenが包括的な組織プレビュービデオジェネレーターとしてどのように機能し、ビデオコンテンツをスケールアップするかを示す60秒の説得力のあるプレビュービデオを制作します。企業ブランドをサポートする洗練された権威あるビジュアル美学を採用し、HeyGenの自信に満ちた明確な「ボイスオーバー生成」を活用し、すべてのメッセージがプロフェッショナルに響くようにします。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャーや独立したコンテンツクリエイター向けに、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けの迅速なビデオ作成に焦点を当てた15秒の短編をデザインします。ビジュアルスタイルはダイナミックで注目を集めるもので、トレンドのトランジションと「メディアライブラリ/ストックサポート」からの多様なストック映像を特徴とし、現代的でテンポの速い音楽に合わせます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

組織プレビュービデオジェネレーターの使い方

HeyGenの直感的なAIツールを使用して、魅力的でブランドに合った組織プレビュービデオを迅速に作成し、ビデオ作成プロセスを簡素化します。

1
Step 1
ビデオを作成する
HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換することから始めます。この機能は瞬時に言葉を生き生きとさせ、メッセージに集中することができます。
2
Step 2
ビジュアルとボイスを追加する
魅力的な要素でビデオを強化します。表現力豊かなAIアバターを組み込むか、自分のメディアをアップロードしてメッセージを完璧に伝え、AIビデオジェネレーターの力を活用します。
3
Step 3
ブランドを適用する
ビデオが会社のアイデンティティに合うようにします。ブランド管理機能を利用して、ロゴ、ブランドカラー、フォントを組み込み、プロフェッショナルでブランドに合った外観を実現し、視聴者に響くようにします。
4
Step 4
エクスポートして共有する
あらゆるプラットフォームに対応するためにビデオを準備します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、ソーシャルメディア、プレゼンテーション、またはウェブサイト用にプレビューを簡単に適応させ、ビデオ配信を効果的にスケールアップします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

組織の成功事例を紹介

.

信頼を築き、組織のポジティブな影響を強調するために、強力なビデオ証言や成功事例を開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルでブランドに合ったビデオの作成を可能にしますか？

HeyGenはAIビデオジェネレーターであり、ブランドに一貫した高品質でプロフェッショナルなビデオを制作するために設計されています。私たちのプラットフォームでは、ビデオテンプレートをカスタマイズし、ブランド管理機能を組み込んで、スケールで洗練されたマーケティングビデオや製品ビデオを生成することができます。

HeyGenは効率的なビデオ作成のためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはAIを活用したテキストからビデオへの機能と直感的なドラッグ＆ドロップエディターでビデオ作成を効率化します。これにより、企業はプロモーションビデオやビデオプレゼンテーションなどの魅力的なコンテンツを迅速に開発し、時間とコストを大幅に削減できます。

HeyGenは多様なマーケティングビデオのニーズに対応できますか？

もちろんです。HeyGenはエンタープライズ対応のAIビデオジェネレーターとして、さまざまなプラットフォーム向けの幅広いマーケティングビデオを制作することができます。ソーシャルメディアキャンペーンから製品ビデオまで、HeyGenはビジネスマーケティングの成功のためにインパクトのあるビデオコンテンツを作成するツールを提供します。

HeyGenは強力な編集ツールとカスタマイズオプションを提供していますか？

はい、HeyGenは包括的なビデオエディターとして機能し、豊富なカスタマイズオプションを提供しています。多数のビデオテンプレートやAIアバターを含み、ボイスオーバー生成、字幕、さまざまなアスペクト比のリサイズオプションなどの機能を使って、ビデオプレゼンテーションを簡単に洗練させることができます。