オポチュニティニュースビデオメーカー: 影響力のあるニュースビデオを作成
リアルなAIアバターを使用して、ストーリーを伝えるAIニュースジェネレーターで魅力的なニュースビデオを瞬時に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスやニュース出版社向けに、HeyGenのAIアバターがどのようにして高品質なニュースビデオコンテンツを効率的に制作できるかを紹介する90秒のプロモーション作品を開発します。このビデオは、スタジオ環境でニュースを伝える多様なAIアバターを描写し、HeyGenのボイスオーバー生成によって生成されたダイナミックで信頼性のあるAIボイスオーバーをバックに、AIニュースジェネレーターとしての役割を強調する現実的でありながら魅力的なビジュアルスタイルを採用するべきです。
企業のコミュニケーターや教育者向けに、HeyGenのテンプレートとシーンの多様性を活用してプロフェッショナルな発表ビデオを作成する方法を示す2分間の指導ビデオを制作します。ビジュアルスタイルは企業的でインフォグラフィック駆動型にし、さまざまなテンプレートの応用を示し、HeyGenを優れたオポチュニティニュースビデオメーカーとして位置づける情報豊富で権威あるボイスオーバーでナレーションします。
開発者やインストラクショナルデザイナー向けに、HeyGenのボイスオーバー生成と字幕/キャプション機能の精度と品質に焦点を当てた45秒の簡潔なチュートリアルを設計します。このビデオは、明確な画面録画とテキストオーバーレイを使用したチュートリアルのようなビジュアルスタイルを採用し、正確で落ち着いたAIボイスオーバーを伴い、プラットフォームの高度なAIボイスとオンラインビデオエディタ機能を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用してプロフェッショナルなニュースビデオを作成しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、先進的なテキストからビデオ技術を使用して、スクリプトを魅力的なニュースビデオコンテンツに変換します。多様なAIアバターから選択し、AIボイスをカスタマイズしてメッセージを伝えることができ、効率的なオポチュニティニュースビデオメーカーとなります。
HeyGenはニュースセグメントのブランディングにどのような技術的カスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを任意のビデオテンプレートにシームレスに統合できます。これにより、AI生成されたすべてのニュースビデオがソーシャルメディアや他のプラットフォームで一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
HeyGenのオンラインビデオエディタはニュースコンテンツ作成に本当に直感的ですか？
はい、HeyGenは使いやすさを考慮した直感的なインターフェースと強力なドラッグアンドドロップエディタを備えています。このオンラインビデオエディタは、技術的なスキルがなくても誰でも高品質なニュースビデオを制作できるように、全体の作成プロセスを簡素化します。
HeyGenはAIニュース生成のために複数の言語とさまざまな出力形式をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは複数の言語をサポートしており、AIニュースジェネレーターがグローバルなオーディエンスに届くことを保証します。また、アスペクト比のリサイズや字幕/キャプションの追加を利用して、ニュースビデオをどのプラットフォームでも多用途に使用できます。