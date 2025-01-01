効率のための運用ワークフロー説明動画ジェネレーター

強力なテキストから動画への変換能力とAIを使用して、複雑なプロセスを迅速に明確で魅力的な説明に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HR部門や企業トレーナーを対象にした60秒の企業研修動画を作成し、AI動画が従業員のオンボーディングにどのように役立つかを示します。この動画では、リアルなAIアバターが会社の方針をプロフェッショナルで明確な声で説明し、AIアバターが一貫性のある魅力的なプレゼンテーションを提供できることを強調します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターや教育者向けに、書かれたスクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに変換するシームレスなプロセスを示す30秒のダイナミックな動画を制作してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、アニメーション化されたテキストのハイライトと活気あるAI生成のナレーションを特徴とし、HeyGenの効率的なテキストから動画への変換能力を示します。
サンプルプロンプト3
技術サポートチームやプロジェクトマネージャー向けに、新しい運用ワークフローを詳述する50秒の指導動画を開発してください。この動画は、画面録画とオーバーレイテキストを使用した明確なステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた情報提供の声でサポートします。特に、自動字幕/キャプションを備え、すべての視聴者に対してアクセス可能で明確な運用ワークフロー説明動画ジェネレーターとして機能します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

運用ワークフロー説明動画ジェネレーターの仕組み

高度なAIを使用して、運用ワークフローのためのプロフェッショナルな説明動画を簡単に作成し、組織全体での明確さと一貫性を確保します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、運用ワークフローの説明をテキストエディターに直接貼り付けます。革新的な**テキストから動画**機能が、スクリプトを初期の動画シーンにインテリジェントに変換します。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択する
ワークフローの各ステップを視覚的に表現するために、多様な**AIアバター**と豊富なメディアライブラリから選択してメッセージを強化します。
3
Step 3
ブランディングを適用する
説明動画を会社のアイデンティティに完全に合わせてカスタマイズします。強力な**ブランディングコントロール**を使用して、ロゴ、色、フォントを組み込んで統一感のある外観を作り出します。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成したら、プロフェッショナルな運用ワークフローの**説明動画**を簡単にエクスポートします。さまざまなフォーマットと**アスペクト比のリサイズ**オプションを選択して、プラットフォーム全体で最適な配信を行います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なプロセスを簡素化

複雑な運用ワークフローを理解しやすいAI動画に変換し、明確さとチームの理解を効果的に向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なAI動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、ユーザーがプロフェッショナルな説明動画を簡単に生成できる先進的なAI動画プラットフォームです。リアルなAIアバターと洗練されたナレーション生成を使用して、テキストから動画へのスクリプトをダイナミックなコンテンツに変換し、効率的かつクリエイティブなプロセスを実現します。

HeyGenは説明動画の生成にどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは、説明動画をカスタマイズするための豊富な機能を提供しています。ユーザーはさまざまなテンプレートを活用し、ドラッグアンドドロップエディターを使用して正確なコントロールを行い、カスタムロゴや色を使用してブランドの一貫性を維持することができます。

HeyGenは運用ワークフロー説明動画の制作をどのように効率化しますか？

HeyGenは効率的な運用ワークフロー説明動画ジェネレーターとして機能し、企業が大幅に時間を節約するのを助けます。使いやすいインターフェースにより、動画の組み立てが簡単になり、強力なナレーション生成と自動字幕/キャプションを提供して、迅速に明確で効果的なトレーニング動画を制作します。

HeyGenはアニメーション説明動画の生成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはテキストスクリプトから高品質なアニメーション動画を生成できる先進的な説明動画ジェネレーターです。このプラットフォームはAIを活用して視覚的に豊かなコンテンツを作成し、アクセス性を高めるための自動字幕/キャプションを備え、より広い視聴者の関与を促進します。