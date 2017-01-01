従業員向けに新しい会社の取り組みを発表する、45秒の魅力的な社内コミュニケーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでありながら魅力的で、多様なAIアバターが情報を提示し、明確で親しみやすいナレーションを生成し、すべてのチームが簡単に理解できるようにします。HeyGenのAIアバターフィーチャーを活用して、メッセージを効果的にパーソナライズしてください。

ビデオを生成