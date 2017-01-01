オペレーションビデオジェネレーター：ワークフロートレーニングを簡素化
プロフェッショナルなビデオを即座に生成し、動的なAIアバターを備えたワークフロー効率と社内コミュニケーションを向上させます。
潜在的な顧客を対象にした30秒のダイナミックなマーケティングビデオを開発し、新製品の発売を紹介してください。ビデオは現代的で活気のあるビジュアルとオーディオスタイルを採用し、印象的なバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenの包括的なテンプレートとシーン、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、マーケティングチームの注目を集める高品質で魅力的なコンテンツを迅速に制作してください。
新入社員向けに、重要な標準作業手順（SOP）を詳述する60秒の指導ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、ステップバイステップの画面上のテキストと安心感のある明確な声を使用します。HeyGenの字幕/キャプションを組み込み、メディアライブラリ/ストックサポートを使用して関連するビジュアルを統合し、従業員トレーニングのワークフロー効率を向上させてください。
企業ユーザー向けに、プラットフォームの利点を強調する40秒の簡潔なオペレーションビデオジェネレーターの紹介を作成してください。トーンは情報提供的で自信に満ちたもので、洗練されたビジュアルデザインとプロフェッショナルなナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを活用して迅速なコンテンツ作成を行い、さまざまなビジネスコミュニケーションチャネルに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートで洗練された配信を確保し、AIを活用したビデオ作成を強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは企業のオペレーションビデオ作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、企業が高品質なオペレーションビデオを迅速に制作できるようにします。これは、SOPや従業員トレーニングを含むさまざまな社内コミュニケーションのニーズに対して、ビデオ制作を自動化することでワークフロー効率を大幅に向上させます。
HeyGenはAIを活用したビデオ作成のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、AIを活用したビデオ作成のために多様なAIアバターや統合されたAIスクリプトジェネレーターを提供し、魅力的なストーリーを作成するのを助けます。ユーザーはまた、プロジェクトを効率的に開始するための豊富なビデオテンプレートライブラリを活用できます。
HeyGenを使用して自社のブランドアイデンティティでビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ロゴやブランドカラーを組み込むためのカスタムブランディングコントロールを含む、ビデオの広範なカスタマイズを可能にします。また、字幕/キャプションを簡単に追加し、オンラインエディターを使用してブランドの特定の要件に合わせた正確な調整を行うことができます。
HeyGenは従業員トレーニングと社内コミュニケーションをどのように向上させますか？
HeyGenは、重要な更新や教育コンテンツのための迅速なビデオ生成を可能にすることで、従業員トレーニングと社内コミュニケーションを大幅に向上させます。そのAIナレーションとテキストビデオ機能は、一貫したメッセージングと魅力的な配信をすべてのスタッフに保証します。