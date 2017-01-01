迅速で魅力的なコミュニケーションのための運用更新ビデオメーカー
カスタムブランディングコントロールを使用して、ワークフロー効率を向上させ、ブランドに合った運用トレーニングビデオを簡単に作成します。
新入社員やジュニアスタッフ向けに、ワークフロー効率を改善する新しいプロセスを詳述した60秒の説明ビデオを作成してください。このビデオは、現代的でアップビートなビジュアルスタイルを採用し、アニメーショングラフィックスと書かれたスクリプトから直接生成された明確で熱意あるナレーションを組み込みます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、すべてのトレーニング資料での正確さと一貫した配信を確保してください。
ステークホルダーや会社のリーダーシップ向けに、重要な四半期ごとの運用更新と主要なパフォーマンス指標を提示する30秒の洗練されたビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはブランドに合ったものであり、インパクトのあるもので、動的なデータビジュアライゼーションと自信に満ちた簡潔なナレーションを利用します。HeyGenのテンプレートとシーン、カスタムブランディングコントロールを使用して、これらの重要なブランドビデオの一貫した企業美学を維持してください。
異なる部門のすべての従業員向けに、週次の運用ハイライトと今後のイニシアチブを要約した50秒の魅力的なビデオをデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションは一貫してフレンドリーであり、シンプルでクリーンなグラフィックスと親しみやすいナレーションを特徴とし、メッセージを明確に伝えます。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、自然な音声を迅速に生成し、定期的な発表のためのビジネスビデオを自動化する運用更新ビデオメーカーに最適化してください。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社内コミュニケーションのためのブランドに合ったビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、プロフェッショナルでブランドに合ったビデオを簡単に作成する力を提供します。カスタムブランディングコントロールを利用して、ロゴ、色、フォントを統合し、すべての社内コミュニケーションや説明ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。豊富なテンプレートとAIアバターのライブラリがプロセスをさらに効率化します。
HeyGenは運用更新のための効率的なAIビデオ作成プラットフォームとして何が優れていますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、運用更新の作成におけるワークフロー効率を大幅に向上させます。テキスト-to-ビデオ機能と高品質のボイスオーバー生成により、ビジネスビデオを迅速に自動化し、スクリプトを動的な更新に変換することができます。
HeyGenは私のビデオのためにリアルなAIアバターとボイスオーバーを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは多様でリアルなAIアバターを生成することができる先進的なAIビデオ作成プラットフォームです。高度なボイスオーバー生成と組み合わせて、運用トレーニングビデオや説明コンテンツに最適な、魅力的で自然な音声のコンテンツを作成できます。
HeyGenはすべてのビジネスビデオのためのカスタムブランディングコントロールをどのようにサポートしますか？
HeyGenは包括的なカスタムブランディングコントロールを提供し、説明ビデオからマーケティングコンテンツまで、すべてのビデオがあなたのユニークなブランドを反映するようにします。会社のロゴ、カラーパレット、フォントをすべてのプロジェクトに簡単に適用し、ブランドに合ったビデオの一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。