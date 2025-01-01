オペレーショントレーニングビデオメーカー: 魅力的なチュートリアルを作成
L&DチームがAIを活用した音声生成を使用して、即座に影響力のあるハウツーガイドを作成できるようにします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
L&Dチームと従業員を対象に、新しいリモートコラボレーションプロトコルを説明する90秒の魅力的な指導ビデオを制作します。ビジュアルにはアニメーションシーンとプロフェッショナルなAIアバターを取り入れ、ベストプラクティスを示し、現代的で情報豊富な音声スタイルを使用します。HeyGenのAIアバターと多様なテンプレート＆シーンを活用して、トレーニングビデオを効果的でわかりやすいものにします。
全従業員向けに、更新されたデータプライバシー規制に焦点を当てた2分間のコンプライアンス研修モジュールを開発します。ビジュアルと音声スタイルはプロフェッショナルで真剣なものであり、スクリプトからの明確なテキストからビデオへのナレーションと関連するストックメディアビジュアルをサポートに使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、明確でアクセスしやすいビデオドキュメンテーションを確保します。
営業支援のための45秒のダイナミックな情報ビデオを想像し、最新の製品機能の主な利点を紹介します。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に豊かであり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの要素を取り入れ、ユーザーインターフェースの変更と新機能を強調し、エネルギッシュな音声ナレーションを組み合わせます。このチュートリアルビデオは、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを最適化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは技術トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーターであり、複雑なスクリプトを魅力的なビデオドキュメンテーションに簡単に変換できます。AIアバターとAI音声を使用することで、広範なビデオ編集スキルを必要とせずに指導ビデオや技術チュートリアルを大幅に簡素化します。
HeyGenは詳細なハウツーガイドやチュートリアルのための画面録画をサポートしていますか？
はい、HeyGenには強力なAIスクリーンレコーダーがあり、包括的なハウツーガイドのための画面とビデオキャプチャを簡単に行えます。これらの録画をスマート編集機能で強化し、注釈やAI生成の音声を追加して明確なビデオドキュメンテーションを作成できます。
HeyGenは効率的なオペレーショントレーニングのためにどのようなビデオ作成ツールを提供していますか？
HeyGenは効率を重視した強力なビデオ作成ツールを提供しており、カスタマイズ可能なテンプレートや企業ブランディングコントロールを含んでいます。これにより、L&Dチームは一貫した外観と感触を持つ高品質なトレーニング資料を迅速に作成できます。
HeyGenは多言語およびアクセシビリティを考慮したトレーニングビデオの作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは140以上の言語でAI音声をサポートし、自動的にクローズドキャプションを生成します。これにより、指導ビデオがグローバルなハイブリッドワークフォースにとってアクセスしやすく、影響力のあるものになります。このプラットフォームは、多様なチーム間での知識共有を容易にします。