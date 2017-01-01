L&Dチーム向け業務トレーニングビデオジェネレーター

AIアバターを使用して、社員のオンボーディングや技術トレーニングのための魅力的なトレーニングビデオを作成します。

新入社員向けに、会社の文化と基本的な手順を親しみやすく紹介する1分間のビデオを作成してください。視覚スタイルは温かみがあり、視聴者に直接語りかける多様なAIアバターが登場し、明確で励みになるナレーションが生成されます。この業務トレーニングビデオは、社員のオンボーディングを効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
エンジニアが新しいソフトウェア機能を学ぶための90秒の技術トレーニングビデオを開発してください。視覚スタイルはクリーンで正確であり、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して複雑なステップを分解し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して効率的に作成されます。このトレーニングビデオメーカーは、複雑な指示を簡素化します。
サンプルプロンプト2
全スタッフ向けに、新しい規制の更新を強調する2分間のコンプライアンス研修ビデオを制作してください。視覚と音声のスタイルはプロフェッショナルで権威あるものであり、スクリプトからのテキストをビデオに変換して正確性を確保し、アクセシビリティのために包括的な字幕/キャプションを使用します。このAIビデオジェネレーターソリューションは、重要な知識の共有を効果的に行います。
サンプルプロンプト3
営業担当者向けに、新しいCRM機能の使用方法を説明する45秒のガイドをデザインしてください。視覚スタイルはテンポが速く視覚的に魅力的であり、メディアライブラリ/ストックサポートからのストック映像を組み合わせ、エネルギッシュなナレーション生成を行い、重要なステップを迅速に伝えます。このアプローチは、L&Dチームのトレーニングコストを削減します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

業務トレーニングビデオジェネレーターの使い方

複雑な業務手順を魅力的なAI駆動のトレーニングビデオに変換し、オンボーディングを効率化し、技術トレーニングを強化します。

1
Step 1
トレーニングコンテンツを作成
業務トレーニングビデオのスクリプトを作成するか、事前にデザインされたテンプレートから選択してください。私たちのプラットフォームでは、テキストを簡単にビデオに変換できます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターのライブラリからトレーニングの顔となるアバターを選択してください。外見や声をカスタマイズして、ブランドに合わせた明確な指示を伝えます。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションとブランディングを適用
複数の言語で自然なAIナレーションを生成し、メッセージを効果的に伝えます。さらに、会社のブランディングを統合して、洗練された一貫性のある外観をビデオに加えます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして配布
さまざまなアスペクト比と解像度のオプションでトレーニングビデオを完成させます。完成したコンテンツを学習管理システムに簡単にエクスポートして共有し、効率的な知識共有を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な業務手順を明確化

複雑な業務フロー、技術指示、コンプライアンスガイドラインを、明確で理解しやすいAI駆動のトレーニングビデオで簡素化します。

background image

よくある質問

HeyGenはL&Dチームのトレーニングビデオ作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、L&Dチームが高品質なトレーニングビデオを迅速に制作できるようにします。ユーザーはテキストからビデオを作成し、AIアバターとAIナレーションを活用してコンテンツを効率的に生き生きとさせることができます。

HeyGenは社員のオンボーディングや技術ガイドなど、さまざまなトレーニングコンテンツに適応できますか？

もちろんです。HeyGenは社員のオンボーディングから技術トレーニング、コンプライアンス研修まで、多様なトレーニングニーズに対応しています。多様なテンプレートとAIアバターを活用して、魅力的なハウツーガイドを作成し、組織全体で効率的な知識共有を促進します。

HeyGenは企業にとって効率的なトレーニングビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenはAIアバターとAIナレーションを活用して制作プロセスの多くを自動化することで、効率的なトレーニングビデオメーカーとして際立っています。直感的なインターフェースと豊富なテンプレートライブラリを備えており、ユーザーはスクリプトを迅速に洗練されたビデオに変換し、コンテンツ作成を大幅にスピードアップします。

HeyGenは業務トレーニングビデオのブランド一貫性を保つためのカスタマイズオプションを提供していますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、すべての業務トレーニングビデオに会社のロゴやカラーを組み込むことができます。これにより、ブランドの一貫性を保ちながら、プロフェッショナルでカスタム感のあるコンテンツで効果的な知識共有を実現します。