「オペレーションSOPビデオジェネレーター」機能を完璧にデモンストレーションする、1分間の指導ビデオを作成してください。対象はオペレーションマネージャーとITチームです。洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、明確な画面録画を強調し、視聴者を導くために権威ある「ボイスオーバー生成」を使用します。「AIアバター」がビデオを紹介し、「スクリプトからのテキスト-ビデオ」が「標準作業手順書」ドキュメントをどのように簡素化するかを説明します。

ビデオを生成