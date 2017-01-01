オペレーションSOPビデオジェネレーター: ワークフローを簡素化
AIアバターを使用して、シームレスな従業員オンボーディングとトレーニングのためのクリアなビジュアルSOPを生成します。
HR部門と新入社員に最適な1.5分の「トレーニングビデオ」は、HeyGenの「SOPジェネレーター」を使用して「従業員オンボーディング」ガイドを生成するシームレスなプロセスを示すように設計されています。ビジュアルの美学は歓迎的で直感的であり、複雑なプロセスをアニメーション化するために動的な「テンプレートとシーン」を活用し、明確で親しみやすいナレーションで補完します。重要なのは、「字幕/キャプション」を統合して最大限のアクセシビリティを実現し、「ステップバイステップの指示」を伝えるツールの効果を示すことです。
技術サポートスタッフとエンドユーザー向けの2分間の「ハウツービデオ」は、既存の「画面録画」から「ビジュアルSOP」を作成する方法を詳細に説明します。このビデオは、正確で説明的なビジュアルスタイルを要求し、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの関連グラフィックスとオーバーレイで明確さを高めます。落ち着いた方法的なオーディオトラックが各ステップを通じて視聴者を導き、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」などの機能を紹介し、さまざまな公開ニーズに対応します。
小規模ビジネスオーナーとコンテンツクリエーター向けに、HeyGenの革新的な「AI駆動機能」を強調する1分間のプロモーション作品を開発し、生の「ビデオをSOPに」変換します。カリスマ的な「AIアバター」をプレゼンターとして現代的な背景に配置し、ダイナミックで未来的なビジュアルトーンを採用します。プラットフォームのスピードとシンプルさを強調するために、アップビートでエネルギッシュなサウンドトラックが不可欠です。「スクリプトからのテキスト-ビデオ」を介してビデオコンテンツを「ステップバイステップの指示」に変換します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってオペレーションSOPの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI駆動機能を活用してSOP生成を簡素化し、スクリプトからのテキスト-ビデオ変換とAIアバターを利用して、オペレーションチーム向けの魅力的なビジュアルSOPを作成します。このエンドツーエンドのビデオ生成は、ドキュメント化プロセスを効率化します。
HeyGenはステップバイステップの指示をビジュアルSOPに変換できますか？
はい、HeyGenはステップバイステップの指示を明確なビジュアルSOPやハウツービデオに変換することができます。画面録画をサポートし、字幕やキャプションなどの機能を提供して理解を深め、複雑なプロセスを簡単に消化できるようにします。
HeyGenで作成されたSOPビデオにはどのようなブランディングコントロールがありますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、SOPビデオにロゴやブランドカラーを組み込むことができます。これにより、すべてのトレーニングビデオや従業員オンボーディング資料が、組織のアイデンティティに一致した一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
HeyGenのSOPビデオはどのように共有または統合できますか？
HeyGenはSOPビデオの共有を簡素化し、さまざまなビデオエクスポートオプションとアスペクト比をサポートします。これにより、トレーニングビデオやハウツーガイドをチームに簡単に配布したり、既存のLMSプラットフォームに統合したりすることができます。