オペレーション展開ビデオメーカー：ビジネスを効率化
AIを活用したビデオSOPで知識の保持を高め、オンボーディングを加速し、AIアバターでビデオ作成を簡単にします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームと潜在顧客を対象にした45秒の製品発表ビデオを開発し、新機能を紹介します。HeyGenの「AIアバター」を利用して、現代的でエネルギッシュなビジュアルスタイルで情報を提示し、「スクリプトからのテキストビデオ」機能で、観客の注意を引く効果的な製品発表のための魅力的で自信に満ちたボイスオーバーを確保します。
新入社員と既存スタッフ向けに、改訂された会社方針を明確にする60秒のトレーニングビデオを制作します。わかりやすいビジュアルスタイルを目指し、HeyGenの「字幕/キャプション」でアクセシビリティを向上させ、「メディアライブラリ/ストックサポート」を統合して、内部コミュニケーションのための親しみやすくサポート的な音声配信を提供します。
ステークホルダーと外部パートナーを対象にした最近のプロジェクトのマイルストーンを要約する30秒の説明ビデオをデザインします。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、プロフェッショナルでアニメーションスタイルのビジュアルをプラットフォーム全体で完璧に提示します。明確で明瞭な「スクリプトからのテキストビデオ」がメッセージを効果的に伝え、この説明ビデオでの明確さを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてさまざまなニーズに対応する高インパクトなビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは直感的なオンラインビデオメーカーで、ユーザーが簡単に高インパクトなビデオを生成できるようにします。AI技術を活用し、シームレスなテキストからビデオへの変換と多様なAIアバターの使用で、複雑な編集なしにビジュアルを生き生きとさせます。
HeyGenはどのようなクリエイティブなマーケティングおよび製品発表ビデオを制作できますか？
HeyGenは、マーケターに最適な魅力的な製品発表ビデオやティーザービデオの生成に優れています。HeyGenを使用すると、AIボイスオーバーを使用してスクリプトを魅力的なコンテンツに迅速に変換し、ブランドコントロールでキャンペーンの美学に合わせてカスタマイズできます。
HeyGenはクリエイティブなビデオSOPやトレーニング資料の開発を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは理想的なオペレーション展開ビデオメーカーで、ビデオSOPやトレーニングビデオの作成プロセスを簡素化します。HeyGenのテンプレートとAIアバターを活用して、複雑なプロセスを明確に伝え、知識の保持を高め、ビジネス内のオペレーションを効率化します。
HeyGenはどのようにしてすべてのビデオコンテンツでブランドの一貫性を確保しますか？
HeyGenは強力なブランドコントロールを提供し、ロゴや特定のブランドカラーを簡単に追加して、すべてのビジネスビデオメーカーのプロジェクトで一貫したビジュアルアイデンティティを維持できます。これにより、生成するすべてのビデオがブランドの確立された外観と感覚に完全に一致します。