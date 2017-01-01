標準作業手順の効率化のためのオペレーション手順トレーニングジェネレーター
スクリプトからのダイナミックなテキストをビデオに変換して、SOPと魅力的なトレーニングモジュールを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オペレーションディレクターやトレーニングコーディネーター向けに、60秒のプロフェッショナルな企業ビデオを開発し、複雑なワークフローの詳細なトレーニングモジュールをシームレスに作成する様子を示します。ビジュアルスタイルは洗練されて情報豊かで、画面上のテキストは明瞭で、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して自信に満ちた明瞭なナレーションを生成し、正確な字幕/キャプションで強化します。
小規模ビジネスオーナーや部門長向けに、AI従業員トレーニングジェネレーターの力を示す30秒のダイナミックなビデオを作成し、退屈なポリシーを魅力的なコンテンツに変える様子を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速くフレンドリーで、迅速なコンテンツ作成を示し、HeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して迅速で魅力的な結果を得ることができます。
ITおよび技術部門のマネージャーを対象にした50秒の情報ビデオを制作し、重要な技術トレーニングのためのオペレーション手順トレーニングジェネレーターの効率性を強調します。美的感覚は洗練されて技術的で、明確な画面録画を組み込み、正確で説明的なナレーションを補完します。このビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートの多様性、およびスクリプトからテキストをビデオに変換してさまざまなプラットフォーム向けに複雑な指示を変換する能力を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして標準作業手順（SOP）と従業員トレーニングの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、標準作業手順（SOP）と魅力的な従業員トレーニングモジュールの作成を簡素化します。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、高品質のトレーニングコンテンツを迅速に作成し、従業員トレーニングジェネレーターのプロセスをより効率的にします。
HeyGenはオペレーション手順トレーニングビデオのカスタマイズを提供しますか？
もちろんです。HeyGenは、会社のロゴや色を使用してオペレーション手順トレーニングビデオをカスタマイズするための広範なブランディングコントロールを提供します。さまざまなテンプレートやシーンから選択して、AI従業員トレーニングジェネレーターの出力がブランドアイデンティティと特定のワークフローに完全に一致するようにします。
HeyGenではAIがオペレーションマニュアルの生成にどのように役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとリアルなボイスオーバーを使用して、書かれたコンテンツをダイナミックなビデオ指示に変換するオペレーションマニュアルジェネレーターを強化するために高度なAIを活用しています。このAI駆動のアプローチは、包括的なオペレーションマニュアルと明確なワークフローの生産を大幅にスピードアップします。
HeyGenはさまざまな種類のオンボーディングとポリシートレーニングに使用できますか？
はい、HeyGenは多様なオンボーディング資料と明確なポリシートレーニングモジュールを作成するのに最適な多用途プラットフォームです。テキストをビデオに変換する機能と自動字幕生成を備えたHeyGenは、すべての従業員が重要な会社のポリシーとワークフローを簡単に理解できるようにし、全体的なトレーニングの効果を向上させます。