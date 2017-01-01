HRマネージャーやチームリーダーを対象にした45秒のビデオを想像してください。このビデオは、オンボーディングプロセスを革新することを目的としています。クリーンでモダンなアニメーションを使用して、複雑な標準作業手順（SOP）を視覚的に簡素化し、明るく励みになるナレーションを添えます。HeyGenのAIアバターがこれらの手順を魅力的に提示し、スクリプトからテキストをビデオに変換して簡単に作成される様子を示します。

ビデオを生成