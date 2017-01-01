小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒のビデオを作成し、業務概要ビデオジェネレーターが内部プロセスの説明をどのように簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、鮮明なグラフィックとアニメーションのトランジションを特徴とし、エネルギッシュでプロフェッショナルなAIのナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、複雑な業務を簡単に理解できるビジュアルガイドに変換する効率性を強調します。

