業務概要ビデオジェネレーター: ビジネス説明を簡素化
オンボーディングとビデオドキュメントのためのプロフェッショナルなビジネスオペレーションビデオを簡単に作成。スクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、明確で魅力的なAIビデオを作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームを対象にした60秒のダイナミックな説明ビデオをデザインし、魅力的なソーシャルメディアコンテンツを求める人々に向けます。活気に満ちたビジュアル美学を採用し、テンポの速いカットと活気あるバックグラウンドミュージックを使用しながら、HeyGenの豊富なビデオテンプレートとシーンを活用して作成を効率化します。ナarrativeは直接的でインスピレーションを与えるものであり、プロフェッショナルな品質のコンテンツを迅速かつ簡単に制作できる方法を示し、ソーシャルメディア戦略に最適です。
新入社員のオンボーディングのための30秒の歓迎ビデオを制作し、特にHR部門が会社の文化と基本的なガイドラインを紹介するために使用します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで温かく、親しみやすいものであり、フレンドリーで人間らしいAIアバターがコアメッセージを伝えます。HeyGenのAIアバターがライブ撮影を必要とせずにパーソナライズされたタッチを提供し、オンボーディングプロセスを初日からより効率的で魅力的にする方法を強調します。
チームリーダー向けに50秒の指導ビデオを開発し、ビジネスオペレーションビデオとワークフロードキュメントの効率化に焦点を当てます。ビジュアルアプローチは明確でステップバイステップのものであり、プロセスを示すために画面録画とシンプルなグラフィックを使用し、落ち着いたガイドのナレーションでサポートします。HeyGenの統合された字幕/キャプション機能の価値を強調し、すべての視聴者にとってのアクセシビリティと明確さを確保し、複雑な操作指示の理解を容易にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなAIビデオ作成を支援しますか？
HeyGenは、テキストをダイナミックなビデオコンテンツに変換する直感的なAIビデオジェネレーターを提供し、ユーザーを支援します。多様なAIアバター、プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレート、カスタムAIナレーションを活用して、クリエイティブなビジョンを迅速かつ効率的に実現します。このプラットフォームは、魅力的なソーシャルメディアコンテンツや説明ビデオメーカーのニーズに最適です。
HeyGenでどのような種類のビジネスオペレーションビデオを作成できますか？
HeyGenは、効果的なハウツーガイド、魅力的なオンボーディング資料、包括的なビデオドキュメントを含む、幅広いビジネスオペレーションビデオを作成するための多用途なAIビデオプラットフォームです。テキストからビデオへの機能とAIナレーションを活用して、コミュニケーションを効率化し、内部プロセスを強化します。
HeyGenはビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、会社のロゴ、色、フォントをすべてのビデオプロジェクトにシームレスに組み込むための強力なブランディングコントロールを提供します。これにより、すべてのAIビデオ作成が確立されたブランドガイドラインに完全に一致し、プロフェッショナルな出力を保証します。
HeyGenのプラットフォームを使用してどのくらい早く高品質のビデオを制作できますか？
HeyGenの高度なAIビデオジェネレーターと直感的なインターフェースを使用すると、スクリプトを数分でプロフェッショナルなビデオに変換できます。テキストからビデオへの機能と、すぐに使用できるビデオテンプレートとAIアバターを組み合わせることで、ビデオ作成プロセス全体が大幅にスピードアップします。