業務ガイドラインビデオジェネレーター：SOPを簡単に
従業員のオンボーディングを強化し、AIアバターを使用して効果的なトレーニングビデオを生成することでプロセス文書化を簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
部門マネージャーが複雑な手順の包括的なトレーニングビデオを迅速に生成する方法は？AIを活用したSOPジェネレーターがこのタスクをどのように簡素化するかを示す90秒のビデオをデザインしてください。対象者：部門マネージャーとトレーニングコーディネーター。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的で魅力的にし、AIアバターが自信を持って各モジュールを説明するトーンで進行します。このビデオは、AIアバターのシームレスな統合を強調し、トレーニングをより個人的で効果的にすることを目指します。
2分間のビデオで新しいチームメンバーを歓迎し、初期手順を説明することで、従業員のオンボーディングプロセスを簡素化します。対象者：人事担当者とチームリーダー。ビジュアルスタイルはフレンドリーで歓迎的にし、多様なビジュアルを取り入れ、オーディオは明確で簡潔にし、字幕/キャプションを追加してグローバルなアクセスを強化し、新入社員が母国語や聴覚能力に関係なく重要な情報を理解できるようにします。
ワークフロー自動化プロセス全体を明確で簡潔なビジュアルガイドで合理化することを想像してください。新しいツールやシステムの使用方法を示す45秒のビデオを制作し、業務ガイドラインビデオジェネレーターとして機能します。対象者：プロジェクトマネージャーと効率化の専門家。ビジュアルスタイルはダイナミックで簡潔にし、重要なステップを強調するアップビートな背景音楽を使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して作成を開始し、すべての手続きビデオでブランドの一貫性を維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは標準作業手順書の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用したSOPジェネレーターとして機能し、複雑なプロセス文書を魅力的な標準作業手順書ビデオに変換します。AIビデオジェネレーター機能を使用して、AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、明確で一貫した業務ガイドラインを迅速に作成し、プロセス文書化の取り組みを合理化します。
HeyGenは従業員のオンボーディング用の詳細なトレーニングビデオの生成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは従業員のオンボーディングに特化した高品質なトレーニングビデオを制作するための効果的なツールです。事前に構築されたテンプレートとシーン、ナレーション生成、自動字幕/キャプションを活用して、新入社員に包括的でアクセスしやすい学習体験を提供します。
HeyGenはビデオ制作におけるワークフロー自動化のためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは強力なAIビデオエディターとAIスクリプトジェネレーターを通じて、ビデオ制作におけるワークフロー自動化を強化し、効率的なコンテンツ作成を可能にします。包括的なメディアライブラリやカスタマイズ可能なテンプレートなどの技術的機能を提供し、コンセプトから最終ビデオまでのプロセスを合理化します。
HeyGenはグローバルなプロセス文書化のために多言語コンテンツをサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力な多言語サポートを提供し、グローバルなプロセス文書化に最適です。複数の言語でプロフェッショナルなナレーションを生成し、自動的に字幕やキャプションを追加することで、多様な国際的な視聴者に業務ガイドラインをアクセスしやすく、理解しやすくします。