オペレーションインサイト開発ビデオメーカーで効率を向上
スクリプトからのテキスト-to-ビデオで、複雑なオペレーションデータを明確で実行可能なビデオインサイトに変換し、オペレーションマネージャーをサポートします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けに30秒の魅力的な説明ビデオを制作し、シンプルなグラフィックとフレンドリーで励みになるナレーションを用いた明るいビジュアルスタイルを特徴とします。このビデオは、直感的なテンプレートとシーンを使用して、魅力的な説明ビデオを迅速に作成する方法を示し、HeyGenの使いやすいインターフェースをビデオ作成の簡単なプラットフォームとして強調します。
マーケティングチームを対象とした60秒の企業コミュニケーションビデオを作成し、ブランドの一貫性を強調し、洗練されたモダンなビジュアル美学とプロフェッショナルで明確なAIアバターがメッセージを伝えます。メディアライブラリ/ストックサポートを活用してブランド資産をシームレスに統合し、HeyGenをすべてのキャンペーンでブランドに沿ったビデオを維持するための洗練されたAIビデオメーカーとして紹介します。
HR部門向けに45秒の指導ビデオを設計し、従業員トレーニングに焦点を当て、情報豊かでフレンドリーなビジュアルスタイルと明確でサポート的なオーディオを採用します。アクセシビリティのために字幕/キャプションを統合し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用してトレーニング資料を動的コンテンツに効率的に変換し、HeyGenを効果的な従業員トレーニングとAIテキスト-to-ビデオ変換の強力なツールとして位置付けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはオペレーションマネージャーがインサイトビデオを開発するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、オペレーションマネージャーが魅力的なオペレーションインサイト開発ビデオや従業員トレーニングコンテンツを迅速に作成するのを支援します。直感的なAIビデオメーカーを使用して、複雑なデータを魅力的なビジュアル説明に簡単に変換し、チーム内のコミュニケーションと理解を向上させます。
HeyGenはビデオ作成にどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは、AIテキスト-to-ビデオ変換、リアルなAIアバター、洗練されたナレーション生成を含む高度なAI機能を提供します。ユーザーは、ビデオ制作プロセスを効率化し、プロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成するために、豊富なテンプレートとシーンを活用することもできます。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオ制作に使いやすいプラットフォームですか？
もちろんです。HeyGenは、プロフェッショナルなビデオ制作を簡素化するドラッグ＆ドロップエディターを備えた使いやすいビデオプラットフォームとして設計されています。字幕/キャプションを簡単に追加し、カスタムブランディングコントロールでビデオをすべてブランドに沿ったものにすることができます。
HeyGenはセールスイネーブルメントや説明ビデオの作成に使用できますか？
はい、HeyGenは、効果的なセールスイネーブルメント資料や魅力的な説明ビデオを作成するための理想的なAIビデオメーカーです。その強力なビデオプラットフォームにより、企業は高品質のコンテンツを迅速に制作し、製品の価値を効果的に伝え、売上を促進することができます。