サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーとマーケティングチーム向けに、ビデオガイドで売上を向上させる方法を示す30秒のアップビートなビデオを制作します。現代的で親しみやすいビジュアル美学とエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、撮影なしで魅力的なマーケティングコンテンツを迅速に生成する方法を紹介します。
サンプルプロンプト2
オンラインコースクリエイターとコンテンツクリエイターを対象にした60秒のインスピレーションビデオをデザインし、HeyGenをチュートリアルビデオメーカーとして活用する方法を案内します。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練され、ダイナミックで力強く、落ち着いたガイド役のAIボイスを使用し、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンの柔軟性を強調して、彼らのクリエイティブなビジョンを実現します。
サンプルプロンプト3
オペレーションマネージャーとプロセス改善スペシャリスト向けに、ワークフロー自動化にビデオドキュメンテーションを統合する利点を説明する40秒の簡潔なビデオを開発します。クリーンで効率的、かつ情報豊富なビジュアルスタイルを維持し、明確で権威あるAIボイスを補完し、HeyGenの字幕/キャプション機能がすべてのチームメンバーにアクセス可能で明確であることを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

オペレーションガイドビデオメーカーの使い方

トレーニングとドキュメンテーションを効率化します。複雑なワークフローを魅力的で実用的なビデオに簡単に変換し、効率と理解を向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、オペレーションガイドの内容を作成します。テキスト-to-ビデオ機能を使用して、書かれた指示を瞬時にダイナミックなビデオナラティブに変換できます。
2
Step 2
ビジュアルを選択
魅力的なビジュアルでガイドを強化します。カスタマイズ可能なテンプレートから選び、AIアバターでプロフェッショナルなタッチを加えたり、プロセスを直接示すために画面録画を利用したりできます。
3
Step 3
音声とテキストで強化
明確な音声とアクセシビリティ機能でガイドを生き生きとさせます。リアルなAIボイスオーバーを生成し、メッセージがすべての人に理解されるように自動的に字幕/キャプションを追加します。
4
Step 4
ガイドをエクスポートして共有
オペレーションガイドを完成させ、組織全体で共有します。さまざまなアスペクト比と解像度でビデオを簡単にエクスポートし、公開と配布の準備を整えます。

使用例

複雑な手順を明確化

複雑なオペレーション手順や技術情報を簡単に簡素化し、理解を向上させ、全体的なビデオドキュメンテーションを強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてオペレーションガイドビデオの作成を強化できますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオメーカーとして、素晴らしいSOPや詳細なチュートリアルビデオを簡単に作成する力を提供します。AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、トレーニングとオンボーディングを効率化するプロフェッショナルなビデオドキュメンテーションを作成できます。

HeyGenは私のビデオにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、AIビジュアル、ストックメディアへのアクセスを含む広範なクリエイティブカスタマイズオプションを提供します。また、50以上の言語でリアルなAIボイスオーバーを生成し、ブランドのスタイルに完璧にマッチする魅力的なマーケティングビデオを作成できます。

HeyGenはビデオコンテンツ作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは、直感的なテキスト-to-ビデオ機能を通じてプロフェッショナルなビデオ作成を簡素化し、スクリプトをAIアバターを使用して魅力的なビデオに変換できます。この効率性は、DIYコンテンツ作成に理想的であり、字幕やキャプションを追加して広範なアクセスを可能にします。

HeyGenはマーケティングおよびプロモーションビデオ制作に使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、広告およびプロモーションビデオ制作や魅力的なマーケティングビデオの作成に理想的な強力なAIビデオメーカーです。アスペクト比のリサイズを含む堅牢なビデオエディタ機能により、コンテンツがプロフェッショナルであらゆるプラットフォームに対応できるようにします。