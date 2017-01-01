オペレーション説明動画メーカー: 複雑なプロセスを簡素化

AIアバターでメッセージを生き生きと伝える、プロフェッショナルな説明動画を簡単に作成できます。

小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒のダイナミックな動画を作成し、HeyGenのオペレーション説明動画メーカーが複雑なプロセスをどのように簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、プロフェッショナルなAIアバターが、効率化されたワークフローの利点をフレンドリーで明るい声で明確に伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デザインスキルがなくても新しいコンテンツを作成したいマーケティングチームを対象にした45秒のアニメーション説明動画を開発します。モダンで視覚的にダイナミックなスタイルを採用し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、エネルギッシュなバックグラウンドトラックと明確なテキストから動画へのナレーションで魅力的なストーリーを迅速に構築します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマネージャーがオーディエンスのエンゲージメントを高めるための60秒のソーシャルメディア説明動画を制作します。動画はテンポが速く、視覚的に豊かな美学を持ち、多様なメディアを取り入れ、HeyGenの高度なボイスオーバー生成を活用して、明確で注目を集めるメッセージを届けます。
サンプルプロンプト3
教育コンテンツクリエイターや社内トレーニング部門向けに、明確さとアクセスしやすさに焦点を当てた30秒の説明動画をデザインします。ビジュアルスタイルはクリーンでわかりやすく、HeyGenの自動字幕とキャプションがすべての視聴者に理解を保証する方法を強調し、落ち着いた権威あるナレーションを添えます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

オペレーション説明動画メーカーの使い方

編集経験がなくても、魅力的なAIパワード説明動画で複雑なオペレーショントレーニングと社内コミュニケーションを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選ぶ
オペレーションの説明を作成するか、事前にデザインされたカスタマイズ可能なテンプレートを選んでコンテンツをガイドします。これにより時間を節約し、明確さを確保します。
2
Step 2
ビジュアルとAIアバターを追加
ストックメディアライブラリから関連するビジュアルを追加し、プロフェッショナルなAIアバターを組み込んでコンテンツを効果的にナレーションします。
3
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを調整
明確なAIテキストから音声へのボイスオーバーを生成し、自動的に字幕とキャプションを追加して、すべての視聴者がオペレーションの指示を理解しやすくします。
4
Step 4
動画をエクスポートして共有
オペレーション説明動画を完成させ、さまざまなフォーマットとアスペクト比でエクスポートし、異なるプラットフォームに適したトレーニング資料をすぐに利用できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なオペレーションを簡素化

複雑なオペレーションプロセスを明確で理解しやすいAI説明動画に簡素化し、迅速な理解と遵守を促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な説明動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenはユーザーフレンドリーなインターフェースとカスタマイズ可能なテンプレートを提供することで、説明動画の制作を効率化します。AI動画メーカー機能により、編集経験がなくてもスクリプトをプロフェッショナルでダイナミックなコンテンツに変換できます。

HeyGenはAIアバターを使ったアニメーション説明動画の作成をサポートしますか？

もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターを特徴とする魅力的なアニメーション説明動画の制作を可能にします。多様なビデオスタイルやアニメーションイラストビデオを活用して、簡単にストーリーを生き生きとさせることができます。

HeyGenはオペレーショントレーニング動画にどのようなクリエイティブ機能を提供しますか？

オペレーション説明動画メーカーのニーズや複雑なオペレーショントレーニングに対して、HeyGenはロゴや色などの広範なブランディングコントロールを提供します。カスタマイズ可能なテンプレートと豊富なメディアライブラリを利用して、インパクトのあるブランディングされた学習体験を作成できます。

HeyGenで動画をカスタマイズしてエクスポートする方法は？

HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと豊富なストックメディアライブラリを通じて広範なカスタマイズを可能にします。ユーザーは字幕やキャプションを追加でき、アスペクト比の変更やエクスポートにより、すべてのプラットフォームで完璧に見える動画を作成できます。