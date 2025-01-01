トレーニング効率を向上させる運用開発ビデオメーカー
AIアバターを使用して魅力的な社員研修ビデオを迅速に作成し、貴重な時間とリソースを節約します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい「ビジネス運用ビデオ」と手続きの変更に関する迅速な「内部コミュニケーション」を伝える必要があるオペレーションマネージャー向けに、ダイナミックな30秒のアップデートが不可欠です。このビデオはエネルギッシュでインフォグラフィックに富み、HeyGenによって自動生成された正確な字幕/キャプションで明確さを確保し、迅速な制作のために多様なテンプレートとシーンを活用します。
複雑な運用ワークフローに取り組むチームのために、複雑な「指導ビデオ」コンテンツを簡素化するために、包括的な60秒の「説明ビデオメーカー」作品をストーリーボード化します。このビデオは、現代的で親しみやすいビジュアルスタイルを持ち、鮮明なアニメーション要素を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用してプロセスを親しみやすく明確なトーンでナレーションし、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルで強化します。
「AIビデオメーカー」の力を「運用開発ビデオメーカー」で示し、専門家やプロジェクトリーダー向けに設計された最先端の25秒のショーケースを作成し、迅速なコンテンツ作成を強調します。このビデオはスリークでハイテクであり、自信に満ちた高速なボイスオーバーとダイナミックなビジュアルで特徴付けられ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとマルチプラットフォーム展開のためのエクスポートの柔軟性を強調し、カスタマイズ可能なAIアバターを通じて効果的に提供されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオプロジェクトを強化できますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、魅力的な説明ビデオやアニメーションプレゼンテーションを作成し、シンプルなスクリプトからあなたのクリエイティブなビジョンを魅力的なビジュアルストーリーに変えます。
HeyGenはどのようにしてビデオ作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは革新的なプロンプトネイティブビデオ作成を提供し、テキストからプロフェッショナルなコンテンツを迅速に生成し、高度なAIアバターと高品質のボイスオーバー生成を備えています。
HeyGenはビジネス向けの指導ビデオやアニメーションプレゼンテーションを制作するのに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは高品質な指導ビデオやアニメーションプレゼンテーションを開発するための理想的なAIビデオメーカーです。さまざまな学習と開発のニーズを効果的にサポートし、重要なビジネス運用ビデオの内部コミュニケーションを強化します。
HeyGenでビデオを作成する際のクリエイティブなカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、幅広いビデオテンプレート、ロゴや色の包括的なブランディングコントロール、AIアバターをカスタマイズする柔軟性を提供し、コンテンツがクリエイティブな方向性に完全に一致するようにします。