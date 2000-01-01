業務ブリーフィングビデオメーカー: 内部コミュニケーションの効率化

AIアバターでメッセージを生き生きと伝え、業務更新のワークフロー効率を向上させます。

最前線のチーム向けに、毎日の業務更新を明確なナレーションで伝える45秒の業務ブリーフィングビデオを作成してください。このビデオでは、AIアバターが主要なタスクと指標を説明し、テキストからビデオへのスクリプトを効率的に生成し、情報を迅速に提供することでワークフローの効率を向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員向けに、新しい業務手順を詳細に説明する60秒の説明ビデオを開発してください。情報豊かでクリーンなビジュアルスタイルにアニメーションを加え、親しみやすいナレーションを添えます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してブランドの一貫性を保ちつつ、字幕/キャプションを自動生成してアクセシビリティを確保し、業務トレーニングビデオをより効果的にします。
サンプルプロンプト2
管理職やステークホルダーを対象にした30秒の簡潔な内部コミュニケーションビデオを制作し、重要なインシデントを要約します。ビジュアルスタイルは厳格で直接的であり、アニメーションは最小限に抑え、権威あるナレーションを使用します。HeyGenのナレーション生成を活用して、業務ブリーフィングビデオメーカーからの重要情報を即座に明確に伝達します。
サンプルプロンプト3
プロジェクトチームや部門リーダー向けに、週次パフォーマンスレビューを提示する50秒のビデオを作成します。モダンでデータ駆動型のビジュアルスタイルを採用し、チャートやグラフを組み込み、プロフェッショナルでありながら魅力的なナレーションを添えます。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用してメッセージを効果的に伝え、スクリプトから直接エンドツーエンドのビデオ生成を効率化します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

業務ブリーフィングビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルでAIを活用した業務ブリーフィングビデオを効率的に作成し、内部コミュニケーションと業務更新を効率化します。

1
Step 1
ブリーフィングスクリプトを貼り付ける
書かれた業務更新をビデオコンテンツに迅速に変換するために、スクリプトを直接貼り付けます。当プラットフォームは高度なテキストからビデオへの技術を活用して、初期ビデオドラフトを作成します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なAIアバターから選択してブリーフィングを伝え、メッセージを強化します。これにより、ライブ撮影を必要とせずにプロフェッショナルで人間味のあるタッチを加えます。
3
Step 3
ナレーションとキャプションを生成する
スクリプトから自然な音声のナレーションを自動的に作成します。統合されたナレーション生成機能で、視聴者の理解とアクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
希望のアスペクト比のリサイズとエクスポートで、あらゆるプラットフォームで最適な視聴ができるように業務ブリーフィングビデオを簡単にエクスポートして完成させます。チームに効率的に配布します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

業務手順の説明を効率化

AI生成のビデオ説明を使用して、複雑な業務手順とポリシーをわかりやすく説明し、チームの整合性を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な業務ブリーフィングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenはAIを活用した業務ブリーフィングビデオメーカーとして、エンドツーエンドのビデオ生成プロセスを効率化します。スクリプトからテキストをビデオに迅速に変換し、AIアバターやプロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用して、業務更新のための魅力的な説明ビデオを制作し、ワークフロー効率を大幅に向上させます。

HeyGenは内部コミュニケーションや業務トレーニングビデオのためにカスタムAIアバターを作成できますか？

はい、HeyGenのAIを活用したビデオツールを使用すると、内部コミュニケーションや業務トレーニングビデオのために多様なAIアバターを利用できます。これにはカスタムブランディングコントロールのオプションが含まれ、自動ナレーション生成と字幕/キャプションを組み合わせて、明確で一貫したメッセージを確保します。

HeyGenは業務更新のためにどのようなビデオフォーマットとエクスポートオプションを提供していますか？

HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズとさまざまなエクスポートオプションをサポートしており、業務更新がどのプラットフォームでも最適化されるようにします。この機能により、AIビデオエージェントが生成したコンテンツをすべての内部コミュニケーションチャネルにシームレスに統合できます。

HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、どのくらいの速さで業務更新ビデオを生成できますか？

HeyGenの高度なテキストからビデオへの機能を使用すると、数分でプロフェッショナルな業務更新ビデオを迅速に生成できます。AIを活用したビデオツールにより、ワークフロー効率が大幅に向上し、シンプルなスクリプトからエンドツーエンドのビデオ生成が迅速に行えます。