オペレーショナルワークフロービデオジェネレーター：プロセスを効率化
スクリプトから迅速に魅力的なワークフロートレーニングビデオを作成し、従業員トレーニングを強化し、SOPを簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オペレーションチームとプロセス改善スペシャリスト向けに設計された45秒の指導ビデオを想像してください。HeyGenを使用して新しい標準作業手順（SOP）ビデオを作成する手順を詳述します。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的で魅力的であり、ユーザーをガイドするための鮮明なステップバイステップのビジュアルを特徴とし、親しみやすくも権威あるAIナレーションで補完されます。このオペレーショナルワークフロービデオジェネレーターのデモンストレーションは、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを効果的に使用して重要なアクションを強調し、自動字幕/キャプションで明確さを確保します。
システム管理者とSaaSインテグレーター向けに、HeyGenの生成AIプラットフォームを既存の自動化コンテンツパイプラインに統合するためのエンドツーエンドのビデオワークフローを示す90秒の技術デモを開発してください。ビデオは技術的で詳細なビジュアルスタイルを持ち、システムインターフェースとデータフローダイアグラムを示し、正確で説明的なナレーションで強化されます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルアセットを提供し、さまざまな展開シナリオに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートを示し、そのマルチプラットフォーム公開機能を強調します。
企業トレーナーと学習＆開発マネージャー向けに、効率的に新入社員のオンボーディング用のワークフロートレーニングビデオを作成する方法に焦点を当てた2分間のトレーニングビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは教育的で明確であり、プロフェッショナルなAIアバタープレゼンターが指示を伝え、画面上のテキストが重要なポイントを強調し、正確な自動字幕/キャプションでサポートされます。AIアバターとナレーション生成を活用して、従業員トレーニングモジュールのための魅力的で理解しやすいコンテンツを生成するHeyGenのワークフロートレーニングビデオジェネレーターの力を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenが効率的なオペレーショナルワークフロービデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、生成AIプラットフォームを活用して多様なビデオコンテンツの制作を自動化する高度なオペレーショナルワークフロービデオジェネレーターとして機能します。この強力なAIビデオジェネレーターは、企業にとって非常に効率的で自動化されたコンテンツパイプラインを可能にします。
HeyGenは既存の学習管理システムと統合して従業員トレーニングを行うことができますか？
はい、HeyGenはシームレスなLMS統合をサポートするように設計されており、企業が従業員トレーニング、SOP、およびオンボーディングのためのワークフロートレーニングビデオを簡単に展開できるようにします。この機能により、自動化されたコンテンツパイプラインが教育プラットフォームに直接供給されることが保証されます。
HeyGenはビデオ制作の品質を向上させるためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは、高度なAIアバターや高品質のAIナレーションなどの洗練された技術的機能を提供し、プロフェッショナルグレードのビデオ出力を保証します。さらに、自動字幕/キャプションが生成され、マルチプラットフォームでの公開におけるアクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを大幅に向上させます。
HeyGenはさまざまなコンテンツ入力からの迅速なビデオ生成をどのように支援しますか？
HeyGenはスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を効率的にサポートし、ユーザーが書かれたコンテンツを瞬時に魅力的なビデオワークフローアセットに変換できるようにします。また、画面録画をサポートし、動的で包括的なビデオを迅速に作成するための柔軟性を提供します。