運用ビデオメーカーで効率を向上
リアルなAIアバターを活用したプロフェッショナルなビデオ作成で、内部コミュニケーションとトレーニングを向上させるユーザーフレンドリーなプラットフォーム。
技術スタッフ向けに特化した90秒のトレーニングビデオを開発し、複雑な新しいソフトウェアの更新や運用手順を説明します。ビジュアルスタイルは非常に情報豊かで、画面上のテキストオーバーレイ、アニメーション図、正確で説明的な声を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、詳細な指示を効率的に洗練された説明ビデオに変換します。
サポートチーム向けに特化した2分間の詳細なビデオを制作し、一般的な技術的問題のトラブルシューティングワークフローをステップバイステップで記録します。ビジュアルスタイルはシンプルで機能的であり、画面録画と注釈付きビジュアル、落ち着いた指導的な声を組み合わせます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを組み込んで、関連する技術図や既存の映像を統合し、包括的なビデオドキュメントを作成し、時間とコストを節約します。
国際チームを対象とした45秒の魅力的な指導ビデオを想像し、グローバルな理解が必要な新機能の展開を示します。ビジュアルスタイルは普遍的に明確で、シンプルでインパクトのあるグラフィックと中立的でプロフェッショナルなトーンを持ちます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、複数の言語バージョンを迅速に作成し、効率的なAIビデオプラットフォームのためのローカリゼーションと翻訳を促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオプラットフォームはどのようにしてプロフェッショナルなビデオ作成を効率化しますか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームは、先進的なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用し、スクリプトから最終製品までプロフェッショナルなビデオ作成を効率化します。これにより、ユーザーは説明ビデオや内部コミュニケーションなど、多様なビデオコンテンツを効率的に生成し、時間とコストを削減できます。
HeyGenはチームのための協力的なビデオドキュメントワークフローをサポートできますか？
はい、HeyGenはリアルタイムでのビデオプロジェクトの共同作業を促進するユーザーフレンドリーなプラットフォームとして設計されています。チームは効率的に運用ビデオドキュメントを作成し、共有することができ、画面録画などの機能を活用してワークフローを効率化し、内部コミュニケーションを強化します。
HeyGenプラットフォーム内で利用可能なブランドコントロールとカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは強力なブランドコントロールを提供し、ユーザーがロゴ、特定の色、カスタムスタイルをビデオに統合してブランドコンプライアンスを確保できるようにします。また、プラットフォームは多様なビデオスタイルをサポートするための広範なメディアライブラリとテンプレートを提供し、マーケティングビデオやオンボーディングに対応します。
HeyGenはグローバルなビデオのローカリゼーションとアクセシビリティのための機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenはAIボイスオーバーや自動字幕/キャプションなどの先進的な機能を通じて、グローバルなリーチとアクセシビリティをサポートします。これにより、トレーニングビデオやユーザーガイドの効果的なローカリゼーションと翻訳が可能になり、多様なオーディエンスに対して明確なコミュニケーションを確保します。