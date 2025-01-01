シームレスなコミュニケーションのための運用更新ビデオジェネレーター
スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、運用更新を簡単に作成し、ワークフロートレーニングと内部コミュニケーションを改善します。
新入社員を対象とした60秒の社員研修ビデオを制作し、会社の基本方針を案内します。ビデオは魅力的でモダンなビジュアル美学を持ち、明確で明瞭なボイスオーバー生成を行います。情報を効果的に提示するために、さまざまなテンプレートとシーンを使用し、AIアバターを組み込んで新入社員のオンボーディングをより親しみやすくします。
新しい標準作業手順（SOP）を全スタッフに説明するための30秒のワークフロートレーニングビデオを開発します。ビジュアルスタイルは実用的でシンプルであり、ステップバイステップのビジュアルを示し、落ち着いた指導的なオーディオでサポートします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して正確性を確保し、メディアライブラリ/ストックサポートを使用して重要なアクションを示し、包括的な理解のために字幕/キャプションを含めます。
新しい内部コミュニケーションツールの利点を紹介するための50秒の説明ビデオを全社員向けに生成します。ビデオはダイナミックで簡潔なビジュアルスタイルを持ち、フレンドリーなAIアバターと軽快で楽観的なバックグラウンドミュージックを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを利用してさまざまな機能を紹介し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまな内部プラットフォームに合わせてビデオを調整します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオ制作を強化しますか？
HeyGenはユーザーが魅力的なビデオを簡単に作成できるようにします。AIビデオジェネレーターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能、多様なAIアバターを組み合わせることで、説明ビデオやマーケティングコンテンツなどを迅速に制作できます。組み込みのビデオテンプレートとボイスオーバー生成を活用して、真にクリエイティブなエンジンを提供します。
HeyGenは運用ビデオ更新の効率的なツールとしてどのように機能しますか？
HeyGenは運用更新ビデオやワークフロートレーニングコンテンツの作成を効率化し、制作時間を大幅に短縮します。AIアバターとボイスオーバーを使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、明確な内部コミュニケーションと効率的な社員研修を実現します。これにより、運用チームは大幅な時間節約を達成できます。
HeyGenのビデオ作成プラットフォームでブランドの一貫性を維持できますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオ作成プラットフォームは、ロゴやブランドカラー、その他のビジュアル要素をビデオ出力に直接統合できる強力なカスタムブランディングコントロールを提供します。これにより、マーケティングビデオから内部コミュニケーションまで、すべてのコンテンツが一貫してブランドに沿ったものになります。
HeyGenは字幕などの機能で多様なコンテンツニーズをどのようにサポートしますか？
HeyGenは自動字幕/キャプションなどの機能を備え、多様なコンテンツニーズに対応しています。これにより、ビデオがより広い視聴者にアクセス可能になります。プラットフォームはまた、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを提供し、ソーシャルメディアコンテンツやその他の用途に最適化されたビデオクリップを確保します。直感的なオンラインエディターにより、編集が簡単です。