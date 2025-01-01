運用安全ビデオメーカー：職場トレーニングを簡素化
複雑な安全プロトコルを、強力なスクリプトからのテキストビデオを使用して魅力的でコンプライアンス対応のビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ラボ環境の技術者向けに、正しい化学物質の流出対応手順を詳述した45秒の動的なビジュアルガイドを作成してください。視覚スタイルは緊急性があり情報豊かで、包括的なメディアライブラリからのサポートメディアを組み込み、現実世界の例を示し、スクリプト指示からの明確なテキストビデオを組み合わせます。この「ラボ安全ビデオ」は、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを通じて重要な「緊急手順」トレーニングを提供します。
オフィス従業員向けに、強力なパスワードやフィッシング意識などのサイバーセキュリティのベストプラクティスを強調した30秒の簡潔な安全ブリーフを開発してください。視覚スタイルは現代的で魅力的であり、情報を迅速に伝えるために鮮やかなテンプレートとシーンを利用し、すべてのスタッフがフォローできるようにアクセス可能な字幕/キャプションを付けます。この「運用安全ビデオメーカー」ツールは、HeyGenの字幕/キャプション機能を通じて重要な「コンプライアンス研修」コンテンツの迅速なカスタマイズを可能にします。
工場のフロアマネージャー向けに、機械のガードとロックアウト/タグアウトプロトコルに焦点を当てた90秒の詳細なトレーニングモジュールを想像してください。視覚スタイルはプロフェッショナルで技術的であり、アニメーション図と画面上のテキストを使用して明確にし、最終ビデオ出力はさまざまな内部学習プラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを最適化します。この「プロフェッショナル安全トレーニングビデオ」は、HeyGenのアスペクト比リサイズとエクスポートを通じて複雑な「安全プロトコル」の徹底的な理解を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなAI安全トレーニングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、先進的なAIを使用してプロフェッショナルな職場安全トレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換するスクリプトからのテキストビデオ機能を備え、リアルなAIアバターと自然なボイスオーバー生成を特徴としています。これにより、運用安全ビデオメーカーになるプロセスが劇的に簡素化されます。
HeyGenは安全トレーニングコンテンツのカスタマイズにどのような革新的な機能を提供しますか？
HeyGenは、特定の安全プロトコルに合わせてトレーニングコンテンツをカスタマイズするための幅広いオプションを提供します。さまざまなビデオテンプレートを利用し、関連するビジュアルを追加するための強力なメディアライブラリ/ストックサポートにアクセスできます。また、職場安全トレーニングビデオが会社のアイデンティティに合致するようにブランディングコントロールを適用することも可能です。
HeyGenのAIアバターは職場安全トレーニングビデオの効果を高めることができますか？
もちろんです。HeyGenのリアルなAIアバターは、職場安全トレーニングビデオの効果を大幅に高め、親しみやすいインストラクターとして機能します。これらのデジタルプレゼンターは学習者を引きつけ、動的なビジュアルデモンストレーションと明確な説明を通じて重要な安全トピックの保持を改善します。これにより、すべての従業員にとってより影響力のある学習体験が生まれます。
作成以外に、HeyGenは安全トレーニングビデオのさまざまな出力ニーズをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、安全トレーニングビデオがアクセス可能で広く配布できるようにします。プラットフォームは自動字幕/キャプションをサポートし、多言語サポートを提供して多様な労働力に対応します。作成後、さまざまなプラットフォームや学習管理システムにわたって高品質のAI安全トレーニングビデオを簡単にエクスポートして配布できます。