運用ガイドラインビデオメーカー：AIでトレーニングを効率化
HeyGenの強力なテキストからビデオへのスクリプト機能を使用して、複雑な運用ガイドラインを魅力的なトレーニングビデオやSOPに変換します。
部門リーダーと既存の従業員を対象にした60秒のビデオを開発し、主要なプロセス文書の更新を示します。ダイナミックなテンプレートとシーンを活用し、詳細なスクリプトをテキストからビデオに変換して、クリーンで説明的なビジュアルとアップビートな音声を提供します。
全スタッフを対象にした30秒の運用ガイドラインビデオメーカーの発表を想像し、画面上の太字テキストとテンポの速い音声トラックで視覚的にインパクトを与え、字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させ、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルでサポートします。
カスタマーサポートエージェント向けの90秒の従業員トレーニングビデオを作成し、ベストプラクティスをフレンドリーで指導的なビジュアルと音声スタイルで示し、アスペクト比のリサイズとエクスポートでさまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保し、プロフェッショナルなボイスオーバー生成を行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして運用ガイドラインとトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルな運用ガイドラインと魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。AIビデオメーカーを活用して、プロセス文書をリアルなAIアバターと強力なテキストからビデオへのスクリプト機能を使用してダイナミックなコンテンツに変換します。
HeyGenがビデオSOPと従業員トレーニングの作成において効率的なソリューションである理由は何ですか？
HeyGenは、迅速なビデオSOPと従業員トレーニングのためのテンプレートとシーンのライブラリを提供することで、ワークフローの最適化を実現します。プラットフォームにはボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションが統合されており、制作時間と労力を大幅に削減します。
HeyGenはすべてのプロセス文書ビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、強力なブランディングコントロールを使用して、すべてのプロセス文書ビデオでブランドの一貫性を確保します。色やフォントをカスタマイズし、会社のアイデンティティに合ったAIアバターを使用して、統一感のある外観と雰囲気を作り出すことができます。
HeyGenは新入社員のオンボーディングと多言語トレーニングビデオをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、新入社員のオンボーディングを簡素化し、先進的な機能でリーチを拡大します。字幕/キャプションを簡単に追加し、複数の言語でボイスオーバー生成を行うことで、多言語トレーニングビデオをグローバルな労働力にアクセス可能にします。