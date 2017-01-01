運用ガイドラインビデオメーカー：AIでトレーニングを効率化

HeyGenの強力なテキストからビデオへのスクリプト機能を使用して、複雑な運用ガイドラインを魅力的なトレーニングビデオやSOPに変換します。

新入社員全員を対象にした45秒の歓迎オンボーディングビデオを作成し、フレンドリーなAIアバターが会社の文化を説明する内容で、プロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルと音声スタイルを維持します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
部門リーダーと既存の従業員を対象にした60秒のビデオを開発し、主要なプロセス文書の更新を示します。ダイナミックなテンプレートとシーンを活用し、詳細なスクリプトをテキストからビデオに変換して、クリーンで説明的なビジュアルとアップビートな音声を提供します。
サンプルプロンプト2
全スタッフを対象にした30秒の運用ガイドラインビデオメーカーの発表を想像し、画面上の太字テキストとテンポの速い音声トラックで視覚的にインパクトを与え、字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させ、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルでサポートします。
サンプルプロンプト3
カスタマーサポートエージェント向けの90秒の従業員トレーニングビデオを作成し、ベストプラクティスをフレンドリーで指導的なビジュアルと音声スタイルで示し、アスペクト比のリサイズとエクスポートでさまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保し、プロフェッショナルなボイスオーバー生成を行います。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

運用ガイドラインビデオの作成方法

ダイナミックでAIを活用したビデオでプロセス文書と従業員トレーニングを効率化し、複雑な指示をチームにとって明確で魅力的なものにします。

1
Step 1
スクリプトを作成する
まず、運用ガイドラインをアウトライン化します。'テキストからビデオへのスクリプト'機能を使用して、書かれたコンテンツを瞬時にビジュアルシーンに変換し、ビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択する
多様な'AIアバター'から選択し、選んだアバターに表現力豊かな声を組み合わせて指示をナレーションし、明確さとエンゲージメントを確保します。
3
Step 3
ブランディングと強化を適用する
会社のアイデンティティを強化するために、'ブランディングコントロール'を使用してロゴ、カスタムカラー、フォントを追加します。メディアライブラリのアセットを統合して、運用ステップの視覚的な明確さをさらに高めます。
4
Step 4
エクスポートと配布
ビデオが完成したら、'アスペクト比のリサイズとエクスポート'を使用して、選択したプラットフォームに適したさまざまな形式でダウンロードし、運用ガイドラインをチーム全体にすぐにアクセス可能にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療トピックを簡素化し、教育を強化

.

AIビデオで医療トピックを簡素化し、医療教育を強化し、複雑な運用ガイドラインを明確でアクセスしやすいものにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして運用ガイドラインとトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルな運用ガイドラインと魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。AIビデオメーカーを活用して、プロセス文書をリアルなAIアバターと強力なテキストからビデオへのスクリプト機能を使用してダイナミックなコンテンツに変換します。

HeyGenがビデオSOPと従業員トレーニングの作成において効率的なソリューションである理由は何ですか？

HeyGenは、迅速なビデオSOPと従業員トレーニングのためのテンプレートとシーンのライブラリを提供することで、ワークフローの最適化を実現します。プラットフォームにはボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションが統合されており、制作時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenはすべてのプロセス文書ビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、強力なブランディングコントロールを使用して、すべてのプロセス文書ビデオでブランドの一貫性を確保します。色やフォントをカスタマイズし、会社のアイデンティティに合ったAIアバターを使用して、統一感のある外観と雰囲気を作り出すことができます。

HeyGenは新入社員のオンボーディングと多言語トレーニングビデオをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、新入社員のオンボーディングを簡素化し、先進的な機能でリーチを拡大します。字幕/キャプションを簡単に追加し、複数の言語でボイスオーバー生成を行うことで、多言語トレーニングビデオをグローバルな労働力にアクセス可能にします。