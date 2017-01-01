運用ガイドラインビデオジェネレーター：SOPを効率化
強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を使用して、プロセス文書を魅力的なビデオSOPに迅速に変換します。
既存のチームリーダーや従業員がリフレッシュするために、重要なプロセス文書の更新を示す90秒のビデオを作成してください。このビデオは、落ち着いた安心感のある音声で、ステップバイステップの指導的なビジュアルスタイルを採用し、複雑なビデオSOPを説明するのに最適です。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能は、ナレーションと画面上のアクションを正確に一致させ、正確さと明確さを保証します。
グローバルな労働力を対象とした2分間のトレーニングビデオは、新しいソフトウェア機能を効果的にカバーできます。ビジュアルスタイルはダイナミックで情報豊かである必要があり、理解を深めるために親しみやすく明確なナレーターと組み合わせます。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用すると、ナレーションの多言語オプションを生成でき、国際チームのワークフロー最適化を大幅に向上させます。
従業員のオンボーディングを効率化するために、新入社員向けに45秒の歓迎ビデオを考案し、会社の基本的な価値観と初期のステップを紹介します。ビジュアルの美学はモダンで魅力的であり、明るい背景音楽と明確で簡潔な対話を特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルで魅力的なビデオを迅速に組み立てることが可能で、新入社員の紹介に最適なAI駆動のビデオメーカーソリューションです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI駆動のビデオメーカー機能を活用して、テキストを魅力的なビデオに変換します。スクリプトを入力し、多様なAIアバターから選択し、ボイスオーバー生成をカスタマイズすることで、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenはブランディングのためにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenはブランドのアイデンティティを維持するための広範なカスタマイズオプションを提供します。テンプレートとシーンを利用し、ロゴやブランドカラーなどのブランディングコントロールを組み込み、直感的なエディターでビデオコンテンツを洗練させて、完成度の高い結果を得ることができます。
HeyGenのビデオは異なるプラットフォームに簡単に適応できますか？
はい、HeyGenはビデオがさまざまなプラットフォームに対応できるようにします。アクセシビリティのために自動字幕/キャプションを含め、異なるアスペクト比に合わせてビデオを簡単にリサイズし、スマートシェアリング機能を利用してコンテンツを効果的に配信できます。
HeyGenはビデオ作成のワークフロー全体を効率化しますか？
HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成のための包括的なプラットフォームを提供し、ユーザーが初期のスクリプトから最終出力まで高品質のビデオを作成できるようにします。この機能はワークフローを最適化し、プロンプトネイティブビデオ作成を通じて効率的なコンテンツ制作を可能にします。