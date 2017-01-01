運用ガイドラインビデオジェネレーター：SOPを効率化

強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を使用して、プロセス文書を魅力的なビデオSOPに迅速に変換します。

新しい技術スタッフ向けに、重要な運用ガイドラインを明確に示す1分間のビデオを想像してください。そのビジュアルスタイルはプロフェッショナルで、クリーンなグラフィックを使用し、明確で権威あるナレーションが補完します。HeyGenのAIアバターは、この情報を提示するのに理想的で、複雑な技術手順を一貫して魅力的に伝えることができます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のチームリーダーや従業員がリフレッシュするために、重要なプロセス文書の更新を示す90秒のビデオを作成してください。このビデオは、落ち着いた安心感のある音声で、ステップバイステップの指導的なビジュアルスタイルを採用し、複雑なビデオSOPを説明するのに最適です。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能は、ナレーションと画面上のアクションを正確に一致させ、正確さと明確さを保証します。
サンプルプロンプト2
グローバルな労働力を対象とした2分間のトレーニングビデオは、新しいソフトウェア機能を効果的にカバーできます。ビジュアルスタイルはダイナミックで情報豊かである必要があり、理解を深めるために親しみやすく明確なナレーターと組み合わせます。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用すると、ナレーションの多言語オプションを生成でき、国際チームのワークフロー最適化を大幅に向上させます。
サンプルプロンプト3
従業員のオンボーディングを効率化するために、新入社員向けに45秒の歓迎ビデオを考案し、会社の基本的な価値観と初期のステップを紹介します。ビジュアルの美学はモダンで魅力的であり、明るい背景音楽と明確で簡潔な対話を特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルで魅力的なビデオを迅速に組み立てることが可能で、新入社員の紹介に最適なAI駆動のビデオメーカーソリューションです。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

運用ガイドラインビデオジェネレーターの仕組み

複雑な運用手順を明確で魅力的なビデオSOPに変換し、トレーニングと文書化を効率化します。

1
Step 1
スクリプトからビデオを作成
まず、運用ガイドラインをプラットフォームに入力します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、テキストを瞬時に基礎となるビデオドラフトに変換し、洗練の準備が整います。
2
Step 2
AIアバターを選択
ガイドラインを提示するために、多様なAIアバターから選択します。これらのバーチャルプレゼンターは、重要なトレーニングコンテンツに一貫したプロフェッショナルな顔を提供します。
3
Step 3
ボイスオーバーを追加
ボイスオーバー生成を使用して、明確でプロフェッショナルな音声ナレーションを追加します。これにより、運用手順が視覚的にだけでなく、聴覚的にもチームに理解されやすくなります。
4
Step 4
エクスポートと最適化
ビデオが完成したら、希望のフォーマットでエクスポートします。これらの簡潔なビデオSOPは、ワークフローの最適化と従業員のオンボーディングの向上に貢献します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な手順を明確化

.

複雑な運用ガイドラインや技術的なプロセス文書を、明確で理解しやすいAI生成のビデオ説明に簡素化します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使用してどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI駆動のビデオメーカー機能を活用して、テキストを魅力的なビデオに変換します。スクリプトを入力し、多様なAIアバターから選択し、ボイスオーバー生成をカスタマイズすることで、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenはブランディングのためにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenはブランドのアイデンティティを維持するための広範なカスタマイズオプションを提供します。テンプレートとシーンを利用し、ロゴやブランドカラーなどのブランディングコントロールを組み込み、直感的なエディターでビデオコンテンツを洗練させて、完成度の高い結果を得ることができます。

HeyGenのビデオは異なるプラットフォームに簡単に適応できますか？

はい、HeyGenはビデオがさまざまなプラットフォームに対応できるようにします。アクセシビリティのために自動字幕/キャプションを含め、異なるアスペクト比に合わせてビデオを簡単にリサイズし、スマートシェアリング機能を利用してコンテンツを効果的に配信できます。

HeyGenはビデオ作成のワークフロー全体を効率化しますか？

HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成のための包括的なプラットフォームを提供し、ユーザーが初期のスクリプトから最終出力まで高品質のビデオを作成できるようにします。この機能はワークフローを最適化し、プロンプトネイティブビデオ作成を通じて効率的なコンテンツ制作を可能にします。