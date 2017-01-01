運用ガイドラインビデオジェネレーターで効率を解放
リアルなAIアバターを使用して、これまで以上に迅速に明確で魅力的な運用ガイドを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員が会社の独自ソフトウェアシステムに「社員オンボーディング」するための、魅力的な2分間のAIトレーニングビデオを想像してください。ビジュアルとオーディオスタイルは親しみやすく、HeyGenの多様な「AIアバター」を活用して複雑な情報を明確に提示し、洗練された外観を持つ「テンプレートとシーン」を利用します。
既存の「プロセス文書」を動的な「ビデオSOP」に変換する包括的な90秒のビデオを開発してください。ビジュアルの美学はクリーンでインフォグラフィック主導であり、プロフェッショナルなオーディオと重要な情報が「字幕/キャプション」で伝えられ、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からの関連ビジュアルで強化されます。
IT部門と技術サポートスタッフを対象にした、新しい分析ダッシュボードの高度な機能を示す詳細な1.5分の技術ウォークスルーを制作してください。この「AIパワードビデオメーカー」プロダクションは、正確な「スクリプトからのテキストビデオ」から始まり、モダンでハイテクなビジュアルスタイルと明確なナレーションを提供し、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまな視聴プラットフォームに最適化されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして運用ガイドラインビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIパワードビデオメーカーであり、スクリプトからテキストをビデオに変換し、運用ガイドラインビデオやビデオSOPの制作を簡素化します。多様なAIアバターから選択して、プロフェッショナルかつ効率的にコンテンツを提示できます。
HeyGenはトレーニングモジュールのようなビデオコンテンツを強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは高度なボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを提供し、AIトレーニングビデオジェネレーターコンテンツのアクセシビリティと明確さを確保します。さらに、HeyGenは多言語ビデオ制作をサポートしており、複雑な手動翻訳なしで幅広いオーディエンスにリーチできます。
HeyGenはプロセス文書とビデオ作成のワークフローを合理化できますか？
もちろんです。HeyGenはワークフローの最適化を目的として設計されており、プロセス文書の迅速かつ効率的な作成を可能にします。すぐに使用できるテンプレートとシーンを利用して、高品質のビデオを迅速に組み立て、コンテンツ制作を加速します。
HeyGenの生成AIプラットフォームにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenの生成AIプラットフォームは、ビデオのための強力な編集ツールと包括的なブランディングコントロールを提供します。ロゴやブランドカラーを簡単に組み込んで、すべてのビデオコミュニケーションで一貫した企業アイデンティティを維持できます。