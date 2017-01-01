運用ガイドラインビデオジェネレーターで効率を解放

リアルなAIアバターを使用して、これまで以上に迅速に明確で魅力的な運用ガイドを作成します。

新しいチームメンバー向けに、プロジェクト提出のための「ワークフロー最適化」プロセスを詳述した1分間の運用ガイドラインビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」と「ボイスオーバー生成」機能を使用して、プロフェッショナルで明確なビジュアルスタイルを持ち、直接的で権威あるナレーションを生成し、すべてのステップが簡単に理解できるようにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員が会社の独自ソフトウェアシステムに「社員オンボーディング」するための、魅力的な2分間のAIトレーニングビデオを想像してください。ビジュアルとオーディオスタイルは親しみやすく、HeyGenの多様な「AIアバター」を活用して複雑な情報を明確に提示し、洗練された外観を持つ「テンプレートとシーン」を利用します。
サンプルプロンプト2
既存の「プロセス文書」を動的な「ビデオSOP」に変換する包括的な90秒のビデオを開発してください。ビジュアルの美学はクリーンでインフォグラフィック主導であり、プロフェッショナルなオーディオと重要な情報が「字幕/キャプション」で伝えられ、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からの関連ビジュアルで強化されます。
サンプルプロンプト3
IT部門と技術サポートスタッフを対象にした、新しい分析ダッシュボードの高度な機能を示す詳細な1.5分の技術ウォークスルーを制作してください。この「AIパワードビデオメーカー」プロダクションは、正確な「スクリプトからのテキストビデオ」から始まり、モダンでハイテクなビジュアルスタイルと明確なナレーションを提供し、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまな視聴プラットフォームに最適化されます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

運用ガイドラインビデオジェネレーターの仕組み

標準作業手順書を動的で魅力的なビデオSOPに変換し、AIを使用して迅速に作成、カスタマイズ、共有し、チームに明確な指示を提供します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、運用ガイドラインをテキストスクリプトとして入力します。スクリプトからのテキストビデオ機能が、テキストを自然な音声に自動変換します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
ブランドやスピーカーを表現するために、多様なリアルなAIアバターから選択し、運用ビデオにプロフェッショナルで魅力的なタッチを加えます。
3
Step 3
ブランディングとキャプションを適用
正確な字幕/キャプションを自動生成して、ビデオ全体の明確さとアクセシビリティを向上させ、すべてのチームメンバーがガイドラインを簡単にフォローできるようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームやデバイスに最適化し、ビデオSOPを即座に展開できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な指示を簡素化

.

複雑な運用ガイドラインと手順を理解しやすいビデオに変換し、すべてのユーザーの理解と学習を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして運用ガイドラインビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIパワードビデオメーカーであり、スクリプトからテキストをビデオに変換し、運用ガイドラインビデオやビデオSOPの制作を簡素化します。多様なAIアバターから選択して、プロフェッショナルかつ効率的にコンテンツを提示できます。

HeyGenはトレーニングモジュールのようなビデオコンテンツを強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは高度なボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを提供し、AIトレーニングビデオジェネレーターコンテンツのアクセシビリティと明確さを確保します。さらに、HeyGenは多言語ビデオ制作をサポートしており、複雑な手動翻訳なしで幅広いオーディエンスにリーチできます。

HeyGenはプロセス文書とビデオ作成のワークフローを合理化できますか？

もちろんです。HeyGenはワークフローの最適化を目的として設計されており、プロセス文書の迅速かつ効率的な作成を可能にします。すぐに使用できるテンプレートとシーンを利用して、高品質のビデオを迅速に組み立て、コンテンツ制作を加速します。

HeyGenの生成AIプラットフォームにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenの生成AIプラットフォームは、ビデオのための強力な編集ツールと包括的なブランディングコントロールを提供します。ロゴやブランドカラーを簡単に組み込んで、すべてのビデオコミュニケーションで一貫した企業アイデンティティを維持できます。