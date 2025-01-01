究極のオープニングニュースビデオメーカー

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使って、プロフェッショナルなニュースイントロを簡単に作成し、視聴者を引きつけましょう。

HeyGenの「オープニングニュースビデオメーカー」ツールを使って、45秒のダイナミックなオープニングニュースビデオを作成しましょう。独立系ブロガーやオンラインコメンテーターに最適です。ビジュアルスタイルはテンポが速く、インパクトのあるトランジションと大胆なグラフィックを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を通じて生成されたエネルギッシュで権威ある声を加えます。オーディオは現代的でアップビートなニューステーマを特徴とします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業のコミュニケーション部門が四半期報告や内部更新を紹介するための30秒のプロフェッショナルなニュースイントロメーカーセグメントはどのように見えるでしょうか？洗練されたミニマリストのビジュアル美学を特徴とし、HeyGenのAIアバターを使用して重要な情報を提示し、落ち着いた情報提供のためのバックグラウンドミュージックを伴い、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して正確な配信を行います。
サンプルプロンプト2
HeyGenの柔軟なビデオテンプレートを使用して作成された60秒の速報ニュースビデオを想像してください。オンラインニュースポータルが迅速なコンテンツ展開を必要とする場合に特に適しています。ビジュアルはライブ放送の雰囲気を模倣し、下部三分の一と緊急のオンスクリーンテキストをサポートし、劇的で緊迫感のある音楽を伴います。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを効果的に使用して関連する映像を迅速に組み込み、字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
学生や好奇心旺盛な学習者を対象とした教育系YouTubeチャンネルの週刊科学ニュースセグメントのための20秒の魅力的なイントロメーカーシーケンスを想像してください。ビジュアルスタイルは明るく、魅力的で、イラスト的であり、遊び心のある効果音と励ましのある明瞭な声を組み込みます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームで見栄えを良くし、テンプレートとシーンを適用してクリエイティブプロセスを開始します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

オープニングニュースビデオメーカーの使い方

直感的なビデオメーカーを使って、魅力的なニュースイントロを簡単に作成しましょう。テンプレートをパーソナライズし、ブランドを追加し、ダイナミックなボイスオーバーを生成して、洗練されたオープニングを作り上げます。

1
Step 1
ニュースイントロテンプレートを選択
まず、プロフェッショナルにデザインされたニュースイントロビデオテンプレートから選び、コンテンツに最適なトーンを設定します。プラットフォームには、すぐに始められる「テンプレートとシーン」の幅広い選択肢があります。
2
Step 2
ブランディングとビジュアルをカスタマイズ
選んだテンプレートを簡単に「カスタマイズ」し、独自のロゴをアップロードし、ブランドアイデンティティに合わせて色を調整します。「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を活用して、ニュースオープニングがプロフェッショナルなイメージを反映するようにしましょう。
3
Step 3
スクリプトとボイスオーバーを生成
高度な「AIスクリプトジェネレーター」を利用して魅力的なナレーションを作成し、統合された「ボイスオーバー生成」機能でテキストを自然な音声に変換し、ダイナミックなオーディオトラックを作成します。
4
Step 4
高品質なオープニングをエクスポート
満足したら、ニュースイントロビデオを完成させ、簡単にエクスポートします。プラットフォームはさまざまな「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションをサポートしており、YouTubeから放送まで、どのプラットフォームにも対応できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロモーションニュースオープニングを作成

.

視聴者の注意を即座に引きつける、効果的に放送やデジタルコンテンツをプロモートするインパクトのあるオープニングニュースビデオをデザインします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なニュースイントロを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、豊富な「ビデオテンプレート」と直感的な「ドラッグ＆ドロップ編集」を使用して、魅力的な「ニュースイントロ」や「オープニングニュースビデオ」を簡単にデザインすることを可能にします。すべての要素をカスタマイズして、ブランドのスタイルに完璧にマッチさせましょう。

HeyGenはニュースビデオ制作のためにどのような「AIツール」を提供していますか？

HeyGenは、リアルなボイスオーバーのための「テキスト読み上げ」や「AIスクリプトジェネレーター」を含む、ニュースビデオメーカーのワークフローを効率化するための高度な「AIツール」を統合しています。また、「自動キャプション」とブランディングコントロールを使って簡単にビデオをカスタマイズできます。

自分のブランドのロゴを使って「ニュースビデオメーカー」のコンテンツを「カスタマイズ」できますか？

もちろんです！HeyGenでは、ロゴを簡単にアップロードし、色を調整して一貫したブランディングを維持することで、ニュースビデオを完全に「カスタマイズ」できます。プロフェッショナルな「トランジション」と「バックグラウンドミュージック」を追加して、洗練された外観を演出しましょう。

HeyGenはYouTube向けのニュースコンテンツを作成する初心者にとって使いやすい「ビデオエディター」ですか？

はい、HeyGenは非常にユーザーフレンドリーに設計されています。「ドラッグ＆ドロップ編集」インターフェースにより、初心者でもプロフェッショナルな「ニュースビデオ」を簡単に作成でき、YouTubeなどのプラットフォーム向けに最適化されたコンテンツをエクスポートできます。