魅力的な物件ツアーのためのオープンハウスビデオメーカー
ボイスオーバー生成で魅力的なバーチャルホームツアーとプロフェッショナル品質のビデオを素早く生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアでのエンゲージメントを狙った不動産プロフェッショナル向けに、45秒のダイナミックなリスティングビデオを開発してください。このビデオは、AIアバターによる会話調のトーンで、視聴者に物件の主要な特徴を案内する、モダンでクリーンなビジュアル美学を備えています。HeyGenのAIアバターを活用して、人間のプレゼンターを必要とせずに、個性的でありながらプロフェッショナルなタッチを加えましょう。
物件売却者とエージェント向けに、包括的なマーケティング活動に焦点を当てた60秒のバーチャルホームツアービデオを制作してください。ビデオのスタイルはスムーズで詳細にわたり、各部屋を高品質なショットで案内し、HeyGenのボイスオーバー生成機能による落ち着いたプロフェッショナルなナレーションで没入感を高めます。
忙しい不動産プロフェッショナルに最適な、プロフェッショナル品質のビデオを最小限の労力で求めるための、15秒の物件リスティングの重要なポイントを強調するビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはインパクトがありエレガントで、メッセージを効率的に伝えます。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、シンプルなテキストを見事なビジュアルプレゼンテーションに素早く変換できます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
不動産エージェントはHeyGenをどのように活用できますか？
HeyGenは、不動産エージェントが物件リスティングやオープンハウスビデオツアーのためのプロフェッショナル品質のビデオを作成することを可能にし、マーケティング活動を大幅に強化し、潜在的な購入者を引き付けます。私たちのAI駆動プラットフォームは、魅力的なビデオコンテンツの制作を簡単にします。
HeyGenが効果的なオープンハウスビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、使いやすいテンプレートとAIアバターを使用して、魅力的なオープンハウスビデオやバーチャルホームツアーの作成を効率化します。物件の特徴を強調する魅力的なリスティングビデオを素早く生成し、不動産エージェントがより多くの関心を引き付けるのを助けます。
HeyGenはソーシャルメディア向けの不動産ビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、ソーシャルメディアプラットフォーム向けに最適化されたダイナミックな不動産ビデオを制作するのに理想的です。アスペクト比のリサイズやカスタムブランディングを活用して、プロフェッショナル品質のビデオをすべてのチャンネルで簡単に共有し、物件の可視性を高めることができます。
HeyGenは不動産ビデオ作成のためのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはクリエイティブプロセスを簡素化するために設計されたさまざまな不動産ビデオテンプレートを提供しています。これらの事前デザインされたシーンとロイヤリティフリーのリソースを使用して、広範なビデオ編集経験がなくても、見事なリスティングビデオやバーチャルホームツアーを素早く制作できます。