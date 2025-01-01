魅力的な物件ツアーのためのオープンハウスビデオメーカー

ボイスオーバー生成で魅力的なバーチャルホームツアーとプロフェッショナル品質のビデオを素早く生成します。

不動産エージェント向けに、物件の魅力を素早く紹介するための30秒のオープンハウスビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るく招待的で、アップビートなバックグラウンドミュージックを添えて、即座に興味を引くことを目指します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、制作プロセスを効率化し、洗練された外観を簡単に実現しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアでのエンゲージメントを狙った不動産プロフェッショナル向けに、45秒のダイナミックなリスティングビデオを開発してください。このビデオは、AIアバターによる会話調のトーンで、視聴者に物件の主要な特徴を案内する、モダンでクリーンなビジュアル美学を備えています。HeyGenのAIアバターを活用して、人間のプレゼンターを必要とせずに、個性的でありながらプロフェッショナルなタッチを加えましょう。
サンプルプロンプト2
物件売却者とエージェント向けに、包括的なマーケティング活動に焦点を当てた60秒のバーチャルホームツアービデオを制作してください。ビデオのスタイルはスムーズで詳細にわたり、各部屋を高品質なショットで案内し、HeyGenのボイスオーバー生成機能による落ち着いたプロフェッショナルなナレーションで没入感を高めます。
サンプルプロンプト3
忙しい不動産プロフェッショナルに最適な、プロフェッショナル品質のビデオを最小限の労力で求めるための、15秒の物件リスティングの重要なポイントを強調するビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはインパクトがありエレガントで、メッセージを効率的に伝えます。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、シンプルなテキストを見事なビジュアルプレゼンテーションに素早く変換できます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

オープンハウスビデオメーカーの使い方

物件リスティングのための魅力的なオープンハウスビデオを簡単に作成し、より多くの潜在的な購入者を引き付け、不動産マーケティング活動を向上させます。

1
Step 1
テンプレートを選択
HeyGenの豊富なテンプレートとシーンライブラリを活用して、プロフェッショナルにデザインされた不動産ビデオテンプレートから選択し、オープンハウスツアーをすぐに始めましょう。
2
Step 2
メディアを追加
物件の写真やビデオクリップをアップロードするか、当社の豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから選択して、すべての詳細を強調する魅力的なリスティングビデオを作成します。
3
Step 3
カスタマイズを適用
高度な編集ツールを使用してボイスオーバーやバックグラウンドミュージックを追加し、ロゴやブランドカラーなどのHeyGenのブランディングコントロールでビデオをカスタマイズします。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成したオープンハウスビデオをエクスポートし、HeyGenのアスペクト比リサイズとエクスポート機能を活用して、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有できるよう最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

不動産エージェントの専門性を強調

クライアントの声や成功した物件販売を共有する魅力的なビデオを開発し、ブランドの信頼性と信用を築きます。

よくある質問

不動産エージェントはHeyGenをどのように活用できますか？

HeyGenは、不動産エージェントが物件リスティングやオープンハウスビデオツアーのためのプロフェッショナル品質のビデオを作成することを可能にし、マーケティング活動を大幅に強化し、潜在的な購入者を引き付けます。私たちのAI駆動プラットフォームは、魅力的なビデオコンテンツの制作を簡単にします。

HeyGenが効果的なオープンハウスビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、使いやすいテンプレートとAIアバターを使用して、魅力的なオープンハウスビデオやバーチャルホームツアーの作成を効率化します。物件の特徴を強調する魅力的なリスティングビデオを素早く生成し、不動産エージェントがより多くの関心を引き付けるのを助けます。

HeyGenはソーシャルメディア向けの不動産ビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、ソーシャルメディアプラットフォーム向けに最適化されたダイナミックな不動産ビデオを制作するのに理想的です。アスペクト比のリサイズやカスタムブランディングを活用して、プロフェッショナル品質のビデオをすべてのチャンネルで簡単に共有し、物件の可視性を高めることができます。

HeyGenは不動産ビデオ作成のためのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはクリエイティブプロセスを簡素化するために設計されたさまざまな不動産ビデオテンプレートを提供しています。これらの事前デザインされたシーンとロイヤリティフリーのリソースを使用して、広範なビデオ編集経験がなくても、見事なリスティングビデオやバーチャルホームツアーを素早く制作できます。