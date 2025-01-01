オンラインワークフロービデオメーカーで効率を向上
オンラインビデオエディターでワークフロー管理を最適化し、スクリプトからのテキストから動画への機能を使用して簡単に動画を作成します。
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイターを対象にした60秒のダイナミックな動画を作成し、AIビデオジェネレーターがどのようにブランドを向上させるかを示します。ビジュアル的には魅力的でモダンなスタイルを考え、アップビートな背景音楽と様々な機能を紹介する熱心なAIアバターを使用します。この動画は高品質なコンテンツのシームレスな作成を強調し、最終的には印象的な4Kエクスポートを実現します。HeyGenのAIアバター機能に焦点を当て、メッセージをパーソナライズします。
教育者やeラーニングコンテンツ開発者向けに、オンラインビデオエディターのアクセシビリティの力を説明する2分間の指導動画を開発します。ビジュアルスタイルは教育的で明確にし、画面上のテキストと同期したフレンドリーで指導的なトーンを使用します。この作品は、HeyGenがどのようにしてユーザーがコンテンツに正確な字幕を簡単に追加できるかを強調し、より広いリーチと理解を確保します。HeyGenの字幕/キャプション機能を紹介し、包括的な学習体験を提供します。
プロのビデオエディターやポストプロダクションチーム向けに、HeyGenを活用して既存のビデオ編集ソフトウェア内で初期コンテンツ作成を効率化する45秒の簡潔なチュートリアルを制作します。動画は技術的で正確なビジュアルスタイルを持ち、シームレスなトランジションと高忠実度のオーディオを示し、自信に満ちた専門家の声でナレーションされます。このワークフローは、HeyGenのテンプレートやシーンのような機能を統合することでクリエイティブな成果を向上させ、その後の高度な編集のために洗練される価値を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenの「AIビデオジェネレーター」としての主要な機能は何ですか？
HeyGenは高度な「AIビデオジェネレーター」として、リアルな「AIアバター」、「ボイスオーバー生成」、および「字幕」を使用した「テキストから動画の作成」を可能にします。これにより、プロフェッショナルな結果を得るための「オンラインワークフロービデオメーカー」プロセスが大幅に簡素化されます。
HeyGenはプロフェッショナルな「ワークフロー管理」をどのように向上させますか？
HeyGenは、プラットフォーム内で直接ビデオプロジェクトにチームが協力できるようにすることで、効率的な「ワークフロー管理」をサポートします。組織化された「ファイル管理」と「共有＆プレゼンテーション」の機能を提供し、「AI駆動」のコンテンツ作成のためのスムーズなプロセスを確保します。
HeyGenは「背景を削除する」などの高度な「ビデオ編集ソフトウェア」機能をサポートしていますか？
「オンラインビデオエディター」として、HeyGenは「AI駆動」のビデオ生成に焦点を当てており、「AIアバター」や「テキストから動画の作成」を提供します。ビデオ制作を簡素化しますが、「背景を削除する」機能はその検証された機能の中で明示的にリストされていません。ユーザーは他の「ビデオ編集ソフトウェア」でのさらなる洗練のために「4Kエクスポート」を活用できます。
HeyGenは「オンラインビデオメーカー」プロジェクトのどのようなエクスポートオプションを提供していますか？
HeyGenは「オンラインビデオメーカー」プロジェクトの高品質な出力を保証し、鮮明な「4Kエクスポート」をサポートしてクリアな映像を提供します。また、自動生成された「字幕」オプションを提供し、「クリーンなオーディオ」を確保して、ビデオをプロフェッショナルでさまざまなプラットフォームに対応できるようにします。