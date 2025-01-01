オンラインビデオツール：簡単なビデオ作成と編集
プロがデザインしたテンプレートを使用して、どのプラットフォームにも最適な素晴らしいビデオをすばやく作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやソーシャルメディアマネージャーを対象にした45秒のダイナミックなチュートリアルビデオを制作し、生の映像をソーシャルメディア向けのコンテンツに変える効果的なオンラインビデオ編集技術を示してください。ビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能と、さまざまなプラットフォーム向けのシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートを強調し、迅速なコンテンツ作成を強調する、アップビートでエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用する必要があります。
マーケティングプロフェッショナル向けに、オンラインエディター内の高度なAIツールを使用して魅力的なコンテンツを簡単に作成する方法を紹介する1.5分のプロモーションビデオをデザインしてください。このビデオは、モダンで洗練された美学を特徴とし、魅力的なトランジションとバックグラウンドミュージックを備え、HeyGenのAIアバターと多様なテンプレート＆シーンを強調し、広範な編集経験なしでビデオキャンペーンを簡単に作成できるようにします。
企業トレーナーやeラーニング開発者向けに、クラウドストレージの原則を使用して技術文書やトレーニングモジュールのためのビデオを効率的に編集する方法を示す2分間の指導ビデオを開発してください。ビデオは、画面上のインタラクションに焦点を当てた明確なステップバイステップのビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してコンテンツを豊かにし、一貫したナレーションのための強力な音声生成を活用する、落ち着いた情報豊かなAIナレーションを備えています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIツールを使用してどのように高度なオンラインビデオ編集を支援しますか？
HeyGenは強力なAIツールを活用してテキストをビデオに変換し、ユーザーが簡単にビデオコンテンツを作成できるようにします。このオンラインビデオエディターはプロフェッショナルなナレーションを提供し、キャプションを生成して、魅力的なビデオの制作を効率化します。
HeyGenを使用してオンラインで包括的なビデオ編集を行うことはできますか？
はい、HeyGenは強力なオンラインビデオエディターであり、マルチレイヤータイムラインを使用してビデオを編集し、カット、マージ、クロップを行うことができます。また、さまざまなプラットフォーム向けにビデオをリサイズし、高品質の作品を直接エクスポートすることも可能です。
HeyGenはソーシャルメディア向けの効果的なオンラインビデオツールですか？
HeyGenは、さまざまなアスペクト比に合わせてビデオをリサイズし、ソーシャルプラットフォームに直接公開することで、ソーシャルメディア向けのコンテンツを作成するのに役立ちます。そのAIツールは、さまざまなチャネルでの最大限のエンゲージメントのためにビデオを最適化します。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオ作成のためのテンプレートとブランディングコントロールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenはビデオプロジェクトを開始するための豊富なテンプレートを提供し、ロゴや好みの色を追加するためのブランディングコントロールを含んでいます。これにより、一貫性のあるプロフェッショナルなビデオ作成に最適なオンラインビデオツールとなります。