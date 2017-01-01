オンラインビデオメーカー: あなたのアイデアを魅力的なコンテンツに変える

簡単に素晴らしいビデオを作成。直感的なプラットフォームがあなたのスクリプトを魅力的なビジュアルに変え、強力なテキスト-ビデオ技術を提供します。

最新のAIソフトウェアを紹介する洗練された60秒のビデオを作成することを想像してください。技術革新者やスタートアップ向けにカスタマイズされたこのビデオは、クリーンなアニメーションとプロフェッショナルな声で生成されたHeyGenのAIアバターを使用し、スクリプトを魅力的な物語に変え、オンラインビデオメーカーの機能を効果的に活用します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

小規模ビジネスオーナーやマーケティング専門家を魅了する45秒のプロモーションビデオを制作し、新製品やサービスを紹介します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで明るく、鮮やかな色彩とダイナミックなテキストオーバーレイを取り入れ、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、キャッチーなバックグラウンドトラックと共に迅速にビデオを作成し、効率的なビデオ編集者になります。
教育者やeラーニングコンテンツ制作者向けに、複雑な技術的テーマを分かりやすく解説する90秒の教育用説明ビデオを開発します。このビデオは、説明的なグラフィックと画面上のテキストを使用した情報豊かなビジュアルスタイルが必要で、HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を通じて生成された明確で明瞭な声でサポートされ、トレーニングコンテンツの正確な発音とペースを確保します。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けに、さまざまなプラットフォームにビデオコンテンツを適応させる方法を示す包括的な2分間のガイドを構築します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで適応性があり、クイックカットとモチベーションを高めるバックグラウンドスコアを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、オンラインビデオメーカーのプロジェクトをすべてのチャンネルで最適な視聴にシームレスに調整します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

オンラインビデオメーカーの使い方

マーケティングからソーシャルメディアまで、あらゆる目的のために高品質のビデオを直感的なツールとAI機能で簡単に制作します。

1
Step 1
テンプレートを選択または新規作成
多様なプロフェッショナルテンプレートから選ぶか、白紙のキャンバスで新たにビデオを作成し始めます。
2
Step 2
メディアをアップロードまたは追加
自分の写真やビデオを簡単に追加するか、プロジェクトに最適な素材を見つけるために豊富なストックライブラリを探索します。
3
Step 3
エンハンスメントとAIツールを適用
統合されたボイスオーバー生成機能を使用して、プロフェッショナルな声を追加し、ビデオを強化します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
最終ビデオをさまざまなフォーマットとアスペクト比でダウンロードし、すべてのソーシャルメディアチャンネルでの共有に最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

説得力のある顧客成功事例

魅力的なAIビデオで顧客の成功事例を紹介し、信頼を築き、製品の価値を効果的に示します。

よくある質問

HeyGenのAIビデオメーカーはどのようにコンテンツ作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオメーカーは、先進的なAIツールを使用してテキストをビデオに変換することで、制作プロセスを効率化します。ユーザーはスクリプトから魅力的なビデオコンテンツを迅速に生成でき、豊富なテンプレートとリアルなAIアバターを活用できます。これにより、高品質なビデオの作成が誰にでも可能になります。

HeyGenはカスタマイズのためにどのようなビデオ編集機能を提供していますか？

HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップ要素、背景除去、統合されたボイスオーバー生成を含む強力なビデオ編集機能を提供します。また、キャプションの生成、豊富なストックライブラリの利用、さまざまなフォーマットとアスペクト比でのビデオのエクスポートも簡単に行えます。これらの機能により、プロジェクトの包括的なカスタマイズが可能です。

HeyGenのオンラインビデオメーカーは異なるデバイスで使用できますか？

はい、HeyGenのオンラインビデオメーカーはブラウザベースのプラットフォームで、どのデバイスでもシームレスに動作するように設計されています。すべてのプロジェクトはクラウドに安全に保存され、インターネット接続があればどこからでも簡単に編集やアクセスが可能です。これにより、すべてのプラットフォームで一貫した使いやすいインターフェースが保証されます。

HeyGenで作成したビデオでプロフェッショナルな品質を達成するにはどうすればよいですか？

HeyGenは、超高速レンダリングやリアルタイムプレビューなどの機能を通じてプロフェッショナルな結果を保証し、迅速な反復と調整を可能にします。ブランディングコントロールの組み込み、字幕/キャプションの追加、メディアライブラリの活用により、毎回洗練された高品質のビデオコンテンツを制作できます。これにより、ユーザーは簡単に魅力的な物語を作成することができます。