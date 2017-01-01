技術専門家向けに、オンラインビデオジェネレーターを使用して技術的な説明ビデオを迅速に生成する方法を示す1分間のチュートリアルビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてミニマリストで、ソフトウェアインターフェースの画面録画に焦点を当て、正確で情報豊富なナレーションを補完します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を強調し、複雑なスクリプトが最小限の労力で魅力的なビジュアル説明に変換される様子を示してください。

