魅力的なコンテンツを生み出す最高のオンラインビデオジェネレーター
強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、AIビデオジェネレーターでプロフェッショナルなビデオを手軽に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
ITサポートスタッフを対象にした90秒の指導ビデオを開発し、トラブルシューティングガイドのための高度なビデオ作成ツールの機能を紹介してください。ビデオは明確で段階的なビジュアルスタイルを採用し、画面上の注釈と落ち着いたガイド音声ナレーションを組み合わせます。HeyGenの「字幕/キャプション」機能が、特に複雑な技術プロセスを説明する際に、すべての視聴者に対してアクセシビリティと明確さを確保する方法を強調してください。
技術ライターとプロジェクトマネージャー向けに、AIビデオジェネレーターが技術文書のワークフローに与える変革的な影響を示す2分間のリーダーシップビデオを制作してください。ビジュアルデザインは現代的でインフォグラフィック主導であり、データとケーススタディを示し、権威あるプロフェッショナルなナレーションを伴います。HeyGenの「AIアバター」の力を示し、ライブプレゼンターを必要とせずに複雑な情報を明確に提示し、コンテンツ制作を効率化します。
開発者とソフトウェアエンジニア向けに、オンラインビデオエディターを使用した共同プロジェクト更新の技術的利点を強調する1分30秒の機能比較ビデオを作成してください。ビデオはダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルを持ち、分割画面とクイックカットでさまざまな編集機能を示し、エネルギッシュで簡潔な音声トラックと組み合わせます。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を紹介し、さまざまな技術プラットフォームや文書形式にコンテンツを簡単に適応させる方法を示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてすべてのスキルレベルのユーザーにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的な「オンラインビデオジェネレーター」で、「ビデオ作成ツール」プロセス全体を簡素化します。使いやすいインターフェースにより、誰でも広範な「ビデオ編集」経験なしで高品質のビデオを簡単に制作でき、便利な「クラウドベース」プラットフォームから利用できます。
HeyGenは私のテキストをリアルなナレーション付きの魅力的なビデオコンテンツに変換できますか？
もちろんです。HeyGenは「AIビデオジェネレーター」として優れており、強力な「テキスト-to-ビデオ」機能を提供します。単に「テキストプロンプト」を入力するだけで、HeyGenが自動的に自然な「ナレーション」を生成し、スクリプトを生き生きとさせます。
HeyGenにはビデオのアクセシビリティとエンゲージメントのための高度な機能が含まれていますか？
はい、HeyGenは自動「オートキャプション」生成のような強力な技術機能を提供し、コンテンツがより広い視聴者にとってアクセス可能で魅力的であることを保証します。この高度な機能はポストプロダクションを効率化し、メッセージに集中することができます。
HeyGenのAIアバターとテンプレートはどのような具体的な利点を提供しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルな「トーキングヘッド」として機能する「事前作成されたテンプレート」とリアルな「AIアバター」の幅広い選択肢を提供します。これにより、さまざまな目的のために洗練されたビデオを迅速に作成でき、「ビデオメーカー」ワークフローを大幅にスピードアップします。