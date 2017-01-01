魅力的なコンテンツを生み出す最高のオンラインビデオジェネレーター

技術専門家向けに、オンラインビデオジェネレーターを使用して技術的な説明ビデオを迅速に生成する方法を示す1分間のチュートリアルビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてミニマリストで、ソフトウェアインターフェースの画面録画に焦点を当て、正確で情報豊富なナレーションを補完します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を強調し、複雑なスクリプトが最小限の労力で魅力的なビジュアル説明に変換される様子を示してください。

ITサポートスタッフを対象にした90秒の指導ビデオを開発し、トラブルシューティングガイドのための高度なビデオ作成ツールの機能を紹介してください。ビデオは明確で段階的なビジュアルスタイルを採用し、画面上の注釈と落ち着いたガイド音声ナレーションを組み合わせます。HeyGenの「字幕/キャプション」機能が、特に複雑な技術プロセスを説明する際に、すべての視聴者に対してアクセシビリティと明確さを確保する方法を強調してください。
技術ライターとプロジェクトマネージャー向けに、AIビデオジェネレーターが技術文書のワークフローに与える変革的な影響を示す2分間のリーダーシップビデオを制作してください。ビジュアルデザインは現代的でインフォグラフィック主導であり、データとケーススタディを示し、権威あるプロフェッショナルなナレーションを伴います。HeyGenの「AIアバター」の力を示し、ライブプレゼンターを必要とせずに複雑な情報を明確に提示し、コンテンツ制作を効率化します。
開発者とソフトウェアエンジニア向けに、オンラインビデオエディターを使用した共同プロジェクト更新の技術的利点を強調する1分30秒の機能比較ビデオを作成してください。ビデオはダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルを持ち、分割画面とクイックカットでさまざまな編集機能を示し、エネルギッシュで簡潔な音声トラックと組み合わせます。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を紹介し、さまざまな技術プラットフォームや文書形式にコンテンツを簡単に適応させる方法を示してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

オンラインビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したオンラインビデオジェネレーターで、アイデアを魅力的なビジュアルコンテンツにわずか数クリックで変換し、プロフェッショナルなビデオを迅速かつ簡単に生成します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
事前作成されたテンプレートの幅広い選択肢から選ぶか、白紙のキャンバスから始めて、あなたのクリエイティブなビジョンを設定します。
2
Step 2
コンテンツを追加
スクリプトを貼り付けて、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して瞬時にビデオを生成するか、独自のメディアをアップロードして効果的にストーリーを伝えます。
3
Step 3
AIでカスタマイズ
オートキャプションを適用してアクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、より広い視聴者にビデオコンテンツが理解されるようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
ソーシャルメディアなどのプラットフォーム用にさまざまなアスペクト比で最終ビデオをエクスポートし、効率的に視聴者に届ける準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

強化されたトレーニングと教育

動的なAI生成ビデオコンテンツを開発し、トレーニングプログラムでの学習者のエンゲージメントと知識保持を大幅に向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてすべてのスキルレベルのユーザーにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的な「オンラインビデオジェネレーター」で、「ビデオ作成ツール」プロセス全体を簡素化します。使いやすいインターフェースにより、誰でも広範な「ビデオ編集」経験なしで高品質のビデオを簡単に制作でき、便利な「クラウドベース」プラットフォームから利用できます。

HeyGenは私のテキストをリアルなナレーション付きの魅力的なビデオコンテンツに変換できますか？

もちろんです。HeyGenは「AIビデオジェネレーター」として優れており、強力な「テキスト-to-ビデオ」機能を提供します。単に「テキストプロンプト」を入力するだけで、HeyGenが自動的に自然な「ナレーション」を生成し、スクリプトを生き生きとさせます。

HeyGenにはビデオのアクセシビリティとエンゲージメントのための高度な機能が含まれていますか？

はい、HeyGenは自動「オートキャプション」生成のような強力な技術機能を提供し、コンテンツがより広い視聴者にとってアクセス可能で魅力的であることを保証します。この高度な機能はポストプロダクションを効率化し、メッセージに集中することができます。

HeyGenのAIアバターとテンプレートはどのような具体的な利点を提供しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルな「トーキングヘッド」として機能する「事前作成されたテンプレート」とリアルな「AIアバター」の幅広い選択肢を提供します。これにより、さまざまな目的のために洗練されたビデオを迅速に作成でき、「ビデオメーカー」ワークフローを大幅にスピードアップします。